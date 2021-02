Covid gera preocupação em Dunkerque com surto exponencial nos últimos dias

Depois da região litoral da Côte d'Azur, o governo francês vai aplicar, nesta terça-feira, novas medidas localizadas , para lutar contra o aumento de casos de Covid, em algumas regiões de França. No norte do país, a cidade de Dunkerque e a sua região poderão ser colocadas sob confinamento, devido à forte propagação da variante britânica do coronavírus.

Publicidade Continuar a ler

Determinado em territorializar a resposta à crise sanitária, o executivo francês tenciona implementar novas restrições para travar a propagação das contaminações, depois de um encontro com o autarca Patrice Vergriete e demais eleitos de Dunkerque, cidade nortenha francesa .

O ministro francês da Saúde, Olivier Véran desloca-se na quarta-feira a Dunkerque para decidir, conjuntamente com o presidente da Câmara Municipal e os vereadores, que estratégia a região terá de pôr em prática,de forma a reduzir o aumento exponencial dos casos de Covid, na cidade portuária do norte da França.

Paralelamente um conselho de defesa sanitário decorrerá na presidência da República sob a égide de Emmanuel Macron.

Situada no litoral norte, em frente da Inglaterra, não muito distante da fronteira com a Bélgica, Dunkerque está confrontada há mais de dez dias com uma explosão epidémica, atribuída à forte circulação da variante britânica do coronavírus, tida como a mais contagiosa.

Segundo dados recentes sobre a epidemia em França, na segunda-feira, a cidade do norte atingiu um pico de 900 casos por 100.000 habitantes, nos últimos sete dias, ou seja uma média quatro vezes superior a da nacional.

No âmbito da territorialização da luta contra a epidemia de Covid, o governo francês decidiu, na segunda-feira, implementar por dois fins de semana consecutivos, o confinamento parcial do distrito de Côte d'Azur, no sudeste da França, onde as pessoas serão autorizadas a sair somente durante uma hora, num raio de 5 kms, com um certificado, para consultar um médico, praticar desporto e passear.

Covid gera preocupação em Dunkerque com surto exponencial

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro