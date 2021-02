Futebol: Bayern Munique quase nos quartos, Atlético Madrid derrotado na ‘Champions’

A primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões prosseguiu na terça-feira 23 de Fevereiro com dois encontros: Lazio-Bayern Munique e Atlético Madrid-Chelsea. Os britânicos e os germânicos venceram os respectivos jogos.

A equipa alemã do Bayern Munique, vencedora da precedente edição da Liga dos Campeões, venceu por 1-4 na deslocação ao terreno dos italianos da Lazio e deu um passo de gigante rumo aos quartos-de-final da prova.

Em menos de 50 minutos o encontro ficou resolvido. Os tentos dos germânicos foram apontados pelo avançado polaco Robert Lewandowski, pelo médio britânico Jamal Musiala, pelo avançado alemão Leroy Sané, e pelo defesa italiano da Lazio na própria baliza, Francesco Acerbi. O único tento da equipa da casa foi marcado pelo avançado argentino Joaquín Correa.

De notar que do lado da Lazio havia um jogador lusófono, o médio brasileiro Lucas Leiva que veste a camisola da equipa de Roma há quatro temporadas.

Atlético Madrid derrotado em casa

No campeonato espanhol o Atlético Madrid ocupa o primeiro lugar e aproxima-se cada vez mais de um possível título de Campeão, no entanto na Liga dos Campeões nada correu como os ‘Colchoneros’ pretendiam.

A jogar ‘em casa’, mais concretamente em Bucareste na Roménia devido à pandemia de Covid-19 e às restrições que têm os clubes ingleses para regressarem ao Reino Unido se tivessem jogado em Espanha, o Atlético Madrid acabou por perder.

O único tento do Chelsea foi apontado pelo avançado francês Olivier Giroud aos 68 minutos de jogo.

A segunda mão decorre a 17 de Março.

Real Madrid e Manchester City entram em acção

Nesta quarta-feira 24 de Fevereiro o Real Madrid desloca-se ao terreno dos italianos da Atalanta e o Manchester City desloca-se ao terreno dos germânicos do Borussia Mönchengladbach.

Recorde-se que os madrilenos acabaram no primeiro lugar no Grupo B na fase de grupos com 10 pontos, isto enquanto os ingleses também terminaram na liderança no Grupo C com 16 pontos. O favoritismo está do lado das equipas que jogam fora.

De notar ainda que o Borussia Mönchengladbach vai jogar em casa emprestada, em Bucareste na Hungria, isto novamente devido à pandemia de Covid-19.

