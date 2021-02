Gérard Depardieu acusado de violação contesta factos ocorridos em 2018

Gérard Depardieu, durante a série '' Marseille ", realizada pela Netflix, na qual o actor francês encarna o personagem de Robert Taro. Depardieu nega as acusações de que é alvo.

No mês de Dezembro passado, o conhecido actor francês Gérard Depardieu foi indiciado pela justiça, por alegada violação de uma jovem actriz. A instrução do processo, até à data mantido sob segredo, foi divulgada aos media pela acusação. O célebre actor contesta as acusações, de que é objecto.

A jovem actriz que acusa o monstro sagrado do cinema francês e que optou pelo anonimato, afirma ter sido violada sexualmente por Gérard Depardieu em 2018.

O indiciamento do actor de 72 anos, no passado mês de Dezembro, por violação e agressão sexual foi revelado na terça-feira, pela agência France Presse.

Segundo o seu advogado,Hervé Témime, Depardieu contesta vigorosamente as acusações da jovem actriz sobre os factos ocorridos no Verão de 2108.

A autora da queixa, de uma vintena e anos, tinha denunciado aos serviços de Gendarmarie no final de Agosto 2018, ter sido violada duas vezes , no domicílio parisiense de Gérard Depardieu, no sexto distrito da capital francesa.

Depois da investigação de nove meses, sobre a alegada violação, ter sido arquivada por falta de provas concretas, a jovem acriz conseguiu que a queixa fosse retomada por um novo magistrado em 2020.

Gérard Dépardieu, que tem uma carreira de mais de cinquenta anos, é reconhecido pelos seus homólogos como um imenso artista.

Ele incarnou no cinema grandes heróis da literatura francesa, nomeadamente Cyrano de Bergerac, Jean Valjean dos "Miséraveis" e Edmond Dantès do "Conde de Monte Cristo ".

Depardieu é também protagonista em filmes, que fazem parte da mitologia cinematográfica francesa e mundial, como, " Les Valseuses" de Bertrand Blier (1974), "1900" de Bernardo Bertolucci em 1975,no qual contracenou com o norte-americano Robert de Niro, " Le Dernier métro" de François Truffaut em 1980 , assim como a comédia "La Chèvre" de Francis Veber em 1981.

Gérard Dépardieu ,que iniciou a carreira no cinema em 1965, após uma adolescência problemática em Châteauroux, no centro da França, onde nasceu em 27 de Dezembro de 1948, tem no seu currículo duzentos filmes e uma vida pontuada por alguns excessos e escândalos, que o tornaram um assíduo das rúbricas de "faits divers".

Conhecido também pela sua paixão, no que diz respeito à boa gastronomia e ao bom vinho, Gérard Depardieu , ilustrou-se no citada rúbrica de " faits divers", nomeadamente ao bater num paparazzo em Florença,em 2005 , e ao urinar na cabine do avião, durante um voo entre Paris e Dublin, em 2011.

