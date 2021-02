EUA bombardeiam posições de milícias pró-iranianas na Síria

Os Estados Unidos efectuaram bombardeamentos contra uma infra-estrutura usada por milícias pró-iranianas na Síria, esta tendo sido a primeira operação militar lançada por Joe Biden desde a sua chegada à Casa Branca no dia 20 de Janeiro. Esta operação que causou 17 mortos foi decidida na sequência de uma série de ataques contra os interesses americanos no Iraque nas últimas semanas.

Publicidade Continuar a ler

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, pelo menos 17 combatentes morreram neste ataque que, segundo indicou ontem o Pentágono, visava uma “infra-estrutura utilizada por milícias apoiadas” por Teerão no leste da Síria.

Este ataque aéreo que é a primeira acção militar conhecida da nova administração americana, foi autorizada em “resposta a ataques recentes contra pessoal dos Estados Unidos e da coligação no Iraque, e ameaças contínuas contra estes funcionários”, indicou em comunicado o porta-voz do Departamento da Defesa dos Estados Unidos, John Kirby, especificando ainda que os bombardeamentos destruíram vários edifícios num centro de controlo fronteiriço usado por milícias ligadas ao Irão.

Estes bombardeamentos apresentados como sendo «defensivos» acontecem sensivelmente duas semanas depois de ataques com roquetes contra bases militares americanas e edifícios da zona de alta segurança de Bagdade, sendo que dias antes, tinha sido perpetrado outro ataque contra a principal base militar no aeroporto de Erbil, também no Iraque, com a morte de um funcionário civil.

Apesar dos desmentidos dos interessados, especificamente o grupo pró-iraniano Kataeb Hezbollah, a administração americana, atribuiu estes actos a milícias pró-iranianas e prometeu responder.

Este ataque americano coincide com a abertura de um diálogo entre Washington e Teerão sobre as modalidades de um eventual regresso dos Estados Unidos ao acordo internacional sobre o nuclear iraniano, um tratado assinado em 2015 do qual se tinha desvinculado a administração Trump em 2018.

Neste contexto, a operação militar americana de ontem, segundo indicou o porta-voz do Departamento da Defesa dos Estados Unidos, John Kirby, "envia uma mensagem clara: o presidente Biden vai proteger as forças dos Estados Unidos e da coligação (…) Ao mesmo tempo, agimos de maneira calculada para acalmar a situação no leste da Síria e do Iraque.”

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro