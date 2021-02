Futebol: Benfica, Braga e Lille fora da Liga Europa

O SL Benfica, o SC Braga e o Lille foram eliminados nos 16 avos-de-final da Liga Europa de futebol, competição organizada pela UEFA.

Os dois clubes portugueses - Benfica e Braga - e a única equipa francesa - Lille - que ainda estava na Liga Europa de futebol foram eliminados da prova.

SL Benfica ainda esteve na frente mas perdeu

Os britânicos do Arsenal venceram por 3-2 o SL Benfica num jogo a contar para a segunda mão dos 16 avos da Liga Europa. Os encarnados estiveram a vencer por 1-2 mas acabaram por perder por 3-2. De notar que o encontro decorreu em Atenas na Grécia devido às restrições causadas pela pandemia de Covid-19.

Os ingleses apuraram-se para os oitavos-de-final visto que na primeira mão as duas equipas tinham empatado a uma bola… em Roma, na Itália, novamente devido às restrições causadas pelo novo coronavírus.

Os encarnados acabaram por ser eliminados. O Arsenal segue em frente e vai defrontar os gregos do Olympiacos nos oitavos.

SC Braga ultrapassado pela Roma

Os italianos da Roma venceram por 3-1, em casa, o Sporting de Braga na segunda mão dos 16 avos de final.

Os portugueses foram eliminados da prova visto que na primeira mão, em território bracarense, tinham sido derrotados por 0-2.

A Roma vai agora defrontar os ucranianos do Shakhtar Donetsk nos oitavos-de-final.

Lille perdeu duas vezes por 2-1

Os franceses do Lille, que contam no plantel com o defesa moçambicano Reinildo, o defesa luso-guineense Tiago Djaló, o médio luso-cabo-verdiano-são-tomense Renato Sanches, foram derrotados por 2-1 na deslocação ao terreno dos holandeses do Ajax.

A equipa dos Países Baixos apurou-se para os oitavos-de-final visto que na primeira mão, em França, tinham também vencido por 1-2.

Nos oitavos-de-final da Liga Europa, o Ajax vai defrontar os suíços do Young Boys.

Eis todos os jogos dos oitavos:

Olympiacos (Grécia) - Arsenal (Inglaterra)

Roma (Itália) - Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Dínamo Kiev (Ucrânia) - Villarreal (Espanha)

Dínamo Zagreb (Croácia) - Tottenham (Inglaterra)

Manchester United (Inglaterra) - AC Milan (Itália)

Granada (Espanha) - Molde (Noruega)

Slavia Praha (República Checa) - Rangers (Escócia)

Ajax (Holanda) - Young Boys (Suíça)

Troféu da Liga Europa. © AFP - FABRICE COFFRINI

