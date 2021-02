Futebol: Jogo sem golos no Clássico FC Porto-Sporting CP

O jogo grande da 21ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol entre o FC Porto e o Sporting CP no Estádio do Dragão acabou com um empate sem golos.

O líder da liga portuguesa de futebol, o Sporting CP, deslocou-se ao terreno do segundo classificado, o FC Porto, e empatou sem golos. Um duelo importante na luta pelo título de Campeão de Portugal, mas que acabou sem nenhum vencedor.

De notar que o Sporting CP contou com o avançado cabo-verdiano Jovane Cabral, com o médio luso-angolano João Mário e com o defesa luso-angolano Nuno Mendes.

Do lado do FC Porto esteve presente no onze inicial o defesa luso-guineense Wilson Manafá.

Os portuenses estão actualmente com 45 pontos, a dez dos lisboetas que contabilizam 55 pontos.

Sporting CP não perdeu com o FC Porto na época 2020/2021

O ponto positivo para os leoninos, além dos dez pontos de vantagem, é que nesta temporada não perderam frente aos dragões nos três encontros que realizaram.

A 19 de Janeiro de 2021, o Sporting Clube de Portugal venceu por 2-1 o FC Porto nas meias-finais da Taça da Liga Portuguesa.

No primeiro encontro entre as duas equipas no campeonato, a 17 de Outubro de 2020, os lisboetas receberam e empataram a duas bolas frente aos portuenses no Estádio José Alvalade em Lisboa, a capital portuguesa.

E desta vez, no segundo jogo a contar para o campeonato, as duas equipas empataram sem golos.

SC Braga pode subir ao 2° lugar

O Sporting de Braga desloca-se, neste domingo 28 de Fevereiro, ao terreno do Nacional da Madeira e pode subir ao segundo lugar se vencer. Os bracarenses têm 43 pontos e estão a dois do FC Porto, isto enquanto o Nacional da Madeira ocupa o 11° lugar com 21 pontos.

O SL Benfica recebe, na segunda-feira 1 de Março, o Rio Ave, no Estádio da Luz, e pode tentar regressar aos triunfos, isto após dois empates consecutivos para os pupilos de Jorge Jesus, treinador dos encarnados. Os lisboetas ocupam o 4° lugar com 39 pontos, a quatro do SC Braga e a seis do FC Porto.

De notar que os vila-condenses estão na 9ª posição com 22 pontos.

