Papa Francisco conclui viagem ao Iraque e apela crentes a reconstruir o país

O Papa Francisco enquanto discursava no meio das ruínas da Igreja da Imaculada de Conceição, em Mossul, no norte do Iraque. 07 de Março de 2021.

No âmbito da sua visita ao Iraque ,o Papa Francisco rezou, domingo, uma missa com milhares de cristãos num estádio de Erbil, capital regional do Curdistão iraquiano. O evento foi o grande acto litúrgico do chefe da Igreja Católico durante a visita , concluída domingo,em terras iraquianas.

Com uma campanha de vacinação anti-Covid-19 ainda muito limitada, as autoridades iraquianas decidiram restringir o número de pessoas à missa rezada no Estádio Franso Hariri, de forma a evitar um contágio massivo.

Região actualmente ao abrigo da guerra, o Curdistão iraquiano possibilitou ao Papa Francisco benzer os crentes cristãos no seu caminho para o estádio Franso Hariri.

Antes da missa celebrada em latim, Francisco passou por Mossul, antiga capital, autoproclamada do grupo Estado Islâmico, onde o Sumo Pontífice deplorou o exílio forçado dos cristãos do Oriente, e também por Qaraqosh, localidade martirizada pelos jihadistas entre Mossul e Erbil.

A população de Qaraqosh, controlada em 2014 pelos jihadistas do Estado Islâmico, agradeceu a visita do Papa Francisco, que alguns cristãos qualificaram de gesto de amor do Sumo Pontífice, pela terra e o seu povo.

Chegado ao Estádio Franso Hariri, no lendário "papamóvel, Franciso prometeu aos fiéis, no decurso da missa, rezada sob uma importante segurança, que o Iraque ficará para sempre com ele na memória.

O chefe da Igreja católica apelou os cristãos do Iraque a reconstruir o seu país e a não desanimar.

Em declarações à agência France Presse, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, afirmou que a visita histórica que o Papa Francisco concluiu domingo ao Iraque, pode ser considerada sui generis devido à crise sanitária mundial e às medidas de segurança requeridas.

O papa Francisco, que orou igualmente pelas vítimas da guerra no Norte do Iraque,regressa a Roma nesta segunda-feira, dia 8 de Março de 2021.

Papa Francisco reza missa e conclui viagem ao Iraque l 07 03 2021

