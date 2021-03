Futebol: Liverpool vê título fugir, City perdeu frente ao United

O actual Campeão de Inglaterra 2019/2020, o Liverpool, encontra-se a mais de 20 pontos do líder do campeonato inglês da primeira divisão de futebol, o Manchester City, isto apesar da derrota dos ‘Citizens’ perante os ‘Red Devils’.

A temporada 2020/2021 não esta a decorrer como a do ano passado para o Liverpool. Os ‘Reds’ sagraram-se Campeões da ‘Premier League’ com 99 pontos, sendo que venceram 32 jogos, empataram três e apenas perderam três encontros. No segundo ficou o Manchester City com ‘apenas’ 81 pontos e no terceiro acabou o Manchester United com 66 pontos, a 33 (!) do Liverpool.

Só que as épocas nunca são iguais. O Liverpool conta com 12 triunfos, sete empates e já nove derrotas em 28 jogos realizados nesta época 2020/2021.

Os ‘Reds’ perderam neste fim-de-semana em casa, em no Estádio Anfield Road, por 0-1 frente ao Fulham, num duelo entre o avançado português do Liverpool, Diogo Jota, e o avançado luso-angolano do Fulham Ivan Cavaleiro. O único tento da partida foi apontado pelo médio gabonês Mario Lemina.

Esta derrota coloca os ‘Reds’ num preocupante 8° lugar com 43 pontos, a 22 pontos do líder, o Manchester City. De notar que os ‘Reds’ até perderam o dérbi da cidade de Liverpool por 0-2, em casa, frente ao Everton a 20 de Fevereiro, numa temporada a esquecer para o actual detentor do título da ‘Premier League’.

Recorde-se que o Liverpool conta com quatro jogadores lusófonos: os brasileiros Alisson Becker, Fabinho e Roberto Firmino, e o português Diogo Jota. Os ‘Reds’ contam ainda nas suas fileiras com duas estrelas do futebol africano: o avançado senegalês Sadio Mané e o avançado egípcio Mohamed Salah.

Manchester City perdeu frente ao Manchester United

O Manchester City perdeu no dérbi da cidade frente ao United por 0-2, em casa, no Etihad Stadium. Os golos foram apontados pelo médio português de grande penalidade, Bruno Fernandes, e pelo defesa britânico Luke Shaw.

Com este resultado, os ‘Citizens’ lideram com 65 pontos após 28 jogos realizados, sendo que venceram 20, empataram cinco e perderam apenas três.

De notar que o Manchester City conta com 6 jogadores lusófonos: os brasileiros Gabriel Jesus, Fernandinho e Ederson, e os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva. Os ‘Citizens’ contam ainda com os franco-guineenses Claudio Gomes e Benjamin Mendy.

Na tabela classificativa, o City tem 11 pontos de vantagem em relação ao Manchester United e 12 em relação ao Leicester. De notar que o Leicester venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do Brighton & Hove Albion no passado fim de semana.

Na próxima jornada, o Liverpool desloca-se ao terreno do Wolverhampton, o Manchester United recebe o West Ham, o Leicester acolhe o Sheffield United, enquanto o Manchester City desloca-se ao terreno do Fulham. De notar no entanto que nesta quarta-feira 10 de Março, em jogo antecipado da 33ª jornada, o Manchester City recebe o Southampton.

