Protestos em Myanmar contra golpe de Estado não obstante recolher obrigatório

Manifestantes são dispersados com gás lacrimogénio, nas ruas de Yangon, pelas forças de segurança de Myanmar, no dia 8 de Março de 2021. REUTERS - STRINGER

Manifestações de protesto continuam em Myamnar contra o recente golpe de Estado militar. As forças de segurança cercaram e em seguida dispersaram centenas de contestários, no centro de Yangon, assim como multiplicaram as rusgas e as prisões, em todo o país.