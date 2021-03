Futebol: PSG nos quartos, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo fora da Champions

O Paris Saint-Germain recebeu e empatou a uma bola frente ao FC Barcelona no Parque dos Principes, em Paris, num jogo a contar para a segunda mão dois oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol. Os parisienses alcançaram o apuramento para os quartos da prova.

A vantagem era grande, o Paris Saint-Germain tinha vencido por 1-4 na deslocação ao terreno do FC Barcelona na primeira mão dos oitavos da Liga dos Campeões europeus. No entanto na liga milionária, tudo pode acontecer.

Em casa, os parisienses entraram mal no encontro visto que os ‘blaugranas’ tomaram conta do jogo e tiveram varias oportunidades de golo na primeira parte.

Os pupilos do técnico argentino do PSG, Mauricio Pochettino, jogavam q.b. - quanto basta - para segurar o resultado e seguir e frente na prova.

Contra a corrente do jogo, o Paris Saint-Germain vai beneficiar de uma grande penalidade após uma falta do francês Clément Lenglet sobre o avançado argentino do PSG, Mauro Icardi.

O avançado parisiense, Kylian Mbappé, não falhou a oportunidade e abriu o marcador, 1-0 para o PSG aos 30 minutos.

Uma vantagem que durou pouco tempo visto que o argentino Lionel Messi empatou o encontro com um tento marcado para os ‘blaugranas’ aos 37 minutos.

Em cima do minuto 45, Lionel Messi vai ter uma oportunidade de colocar o FC Barcelona na frente do marcador, mas a estrela argentina vai falhar a grande penalidade.

No intervalo as duas equipas estavam empatadas a uma bola.

Pouco sumo na segunda parte

O FC Barcelona com inúmeras oportunidades falhadas na primeira parte teve muitas dificuldades em continuar no mesmo ritmo na segunda.

A posse da bola era dos ‘blaugranas’ mas não conseguiam encontrar soluções para o guarda-redes costa-riquenho Keylor Navas.

O jogo acabou com um empate a uma bola. Os parisienses seguem em frente na prova graças ao triunfo por 1-4 na primeira mão no Camp Nou na Catalunha.

Para Eric Mendes, jornalista especializado no PSG, os parisienses tiveram muitas dificuldades devido à entrada forte do FC Barcelona, mas com uma grande exibiçao do guarda-redes, Keylor Navas, conseguiram alcançar o apuramento.

«Mesmo com esta vantagem de 4-1, parece que os parisienses, não sei porquê, tiveram medo, e o Barcelona também entrou muito bem neste jogo. O paris Saint-Germain ficou quase sem reacção, sem solução. Até os lideres da equipa também ficaram sem reacção, basta ver o jogo de Kylian Mbappé ou até no meio-campo de Paredes ou de Marco Verratti, que nao tiveram quase nenhuma oportunidade de se mostrar. Os lideres neste encontro foram o defesa Marquinhos e o guarda-redes Keylor Navas. Caso o Lionel Messi marque o 1-2 de grande penalidade antes do intervalo, a historia talvez seira diferente e hoje estávamos a falar de uma ‘remontada’ do Barcelona. Esta defesa no pênalti do Messi foi decisiva na passagem do Paris Saint-Germain. Foi um jogo complicado mas o PSG conseguiu ultrapassar o FC Barcelona, e conseguiu vencer os fantasmas do passado. Agora vamos ver quem vai ser o próximo adversário nos quartos e já não há, neste momento na Liga dos Campeões, equipas fracas, é só boas equipas até propriamente o Futebol Clube do Porto que pode ser um bom quebra-cabeças para o Paris Saint-Germain», concluiu o jornalista luso-francês.

Eric Mendes, jornalista desportivo 11-03-2021

No outro encontro do dia o Liverpool venceu por 2-0 o RB Leipzig com golos 100% africanos visto que os tentos foram apontados pelo avançado egípcio Mohamed Salah e pelo avançado senegalês Sadio Mané. Os ‘Reds’ seguem em frente na prova visto que na primeira mão já tinham vencido por 0-2 na Alemanha.

De notar por fim que desde a temporada 2004/2005 que nem o argentino Lionel Messi, nem o português Cristiano Ronaldo vão estar presentes nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, quer dizer há 16 anos (!)

