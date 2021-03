Estados Unidos/Direito

Julgamento de morte de George Floyd inicia com escolha de membros de júri

Julgamento que vai decidir o destino de Derek Chauvin (na fotografia), polícia implicado na morte de George Floyd começou a ser instruído no dia 9 de Março de 2021 em Minneapolis, com a escolha dos jurados. Cárcel del condado de Hennepin/AFP/Archivos

Texto por: RFI 4 min

Os primeiros passos, para o julgamento do polícia envolvido na morte do afro-americano George Floyd em Maio de 2020, na cidade de Minneapolis,foram dados com a escolha dos membros do júri,que vai deliberar no final do processo. A morte de Floyd por asfixia, despoletou uma condenação mundial.