Lula da Silva alega que algo tem de ser feito para derrubar Bolsonaro

O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa em São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil, a 10 de Março de 2021.

O antigo presidente brasileiro, Lula da Silva, atacou a governação do actual chefe de Estado, Jair Bolsonaro e alegou que alguma coisa deveria ser feita para permitir que este não continue a presidir aos destinos do gigante sul-americano. Lula, cujas sentenças foram anuladas pela justiça, promete manter a sua "língua felina" e promete ir ao encontro dos brasileiros, embora sem se ter declarado candidato às eleições.

O antigo líder do Partido dos Trabalhadores, de esquerda, alega que a verdade prevaleceu embora tenha afirmado entender que aqueles que o acusaram na justiça não voltem atrás quanto às suspeitas que fazem recair sobre a sua pessoa.

Num discurso muito emocionado Lula agradeceu a um vasto leque de personalidades brasileiras e estrangeiras pelo apoio ao longo do tempo.

Luiz Inácio Lula da Silva esteve preso praticamente um ano e meio, entre 2018 e 2019, por estar implicado numa série de casos de corrupção, incluindo o célebre escândalo Lava Jacto, implicando a petrolífera Petrobras.

Lula da Silva, ex presidente brasileiro

Lula da Silva, ex operário do ramo da metalurgia e sindicalista, antes de chegar a assumir os destinos do Brasil entre 2002 e 2010, acusou o actual presidente de ser imbecil e criticou duramente a sua política quanto à gestão sanitária da Covid-19.

Lula apelou a que todos levassem a vacina, num país onde já morreram mais de 268 000 pessoas com o novo coronavírus descartando ser o momento para falar das eleições de 2022.

Uma sondagem recente do instituto Real Time Big Data para a CNN Brasil alegava que Bolsonaro seria o mais votado, numa primeira volta, com 43%, mas seguido de muito perto por Lula, com 39% dos votos.

"O povo não tem o direito de permitir que um cidadão que cause os males que o Bolsonaro causa ao país continue governando e continue vendendo o país. Eu não sei qual é a atitude, mas alguma atitude nós vamos ter de tomar, companheiros !", rematou Lula.

"A palavra desistir não existe no meu dicionário, para defender o povo brasileiro, para defender as coisas que vão salvar este país eu vou continuar com a minha língua felina", avisou.

