Covid-19: A vacina Janssen da Johnson & Johnson autorizada na União Europeia

A Agência europeia dos medicamentos - AEM - aprovou nesta quinta-feira uma quarta vacina contra a Covid-19, a Janssen da Johnson & Johnson.

Luz verde para uma quarta vacina, a primeira que necessita apenas de uma injecção. Uma inovação visto que as três outras precisam de duas injecções - Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca.

A vacina Janssen da Johnson & Johnson é claramente uma inovação visto que a sua conservação não necessita também temperaturas muito baixas.

De notar que a vacina foi avaliada desde 1 de Dezembro de 2020 pela agência europeia dos medicamentos, sendo que o pedido oficial de autorização ocorreu apenas durante o decorrer do mês de Fevereiro.

A empresa norte-americana tinha anunciado uma eficácia de 85% contra as formas severas da Covid-19.

Os testes clínicos foram realizados com um grupo de cerca de 40 000 pessoas, com mais de 18 anos, nos Estados Unidos, no México, no Brasil e na África do Sul. Sensivelmente metade dessas pessoas receberam a vacina. A eficácia é de 85% nas formas graves da Covid-19, e esse detalhe é o mais importante visto que impede as hospitalizações e o aumento das mortes. Aliás nenhuma pessoa vacinada morreu, enquanto no grupo que não recebeu a vacina houve sete mortos.

No entanto segundo as recentes informações recolhidas, esta vacina seria pouco eficaz contra a variante sul-africana. Durante os testes clínicos realizados em território sul-africano, a variante já estava presente e a eficácia seria de 64%. Parece pouco mas as outras vacinas não foram confrontadas, durante os testes clínicos aos variantes que apareceram mais tarde.

Bruxelas encomenda vacinas da Johnson & Johnson, Washington renova stocks

Bruxelas encomendou 200 milhões de doses, sendo que a metade desta encomenda deverá chegar à Europa até Junho. A União Europeia também tem uma opção para mais 200 milhões de doses.

Os Estados Unidos vão encomendar mais 100 milhões de doses, isto enquanto a vacina já tem sido injectada desde fim de Fevereiro aos norte-americanos.

A vacina Janssen da Johnson & Johnson também já está a ser injectada no Canadá e na África do Sul.

