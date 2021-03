Futebol: Sporting CP ainda não perdeu, SC Braga segura 2° lugar

O Sporting CP continua no primeiro lugar no Campeonato português da primeira divisão de futebol após a 22ª jornada. Uma jornada com os triunfos do Sporting de Braga, do SL Benfica e do FC Porto.

O Sporting Clube de Portugal está na liderança da Liga Portuguesa com 58 pontos após 22 jogos realizados, isto enquanto o Sporting de Braga ocupa o segundo lugar a 9 pontos do líder.

SC Braga segura o 2° lugar

Os bracarenses venceram por 3-0 em casa o Vitória de Guimarães no dérbi da Região do Minho. Os golos do Braga foram apontados pelo avançado espanhol Abel Ruiz, pelo médio brasileiro Lucas Piazón e pelo avançado esloveno Andraž Šporar.

O Sporting de Braga ocupa o segundo lugar com 49 pontos, mais um do que o FC Porto e mais quatro do que o SL Benfica, isto enquanto o Vitória de Guimarães está na 6ª posição com 35 pontos.

SL Benfica venceu pela segunda vez consecutiva

O SL Benfica, após o triunfo caseiro por 2-0 frente ao Rio Ave, venceu por 0-3 na deslocação ao terreno do Belenenses SAD.

Os golos dos encarnados foram apontados pelo avançado suíço Haris Seferovic, que bisou, e pelo defesa brasileiro Lucas Veríssimo.

Com este triunfo os encarnados continuam no 4° lugar com 45 pontos, a três do FC Porto e a quatro do SC Braga. Quanto ao Belenenses SAD está na 12ª posição com 22 pontos.

Sporting CP e FC Porto também venceram

O líder da liga portuguesa de futebol, o Sporting CP, venceu por 2-1 frente ao Santa Clara no Estádio José Alvalade.

Os golos leoninos foram apontados pelo médio português Pedro Gonçalves e pelo defesa uruguaio Sebastián Coates.

Os lisboetas ocupam o primeiro lugar com 58 pontos, enquanto os açorianos estão na 8ª posição com 28 pontos.

O FC Porto venceu por 0-2 na deslocação ao terreno do Gil Vicente. Os dois tentos foram apontados pelo médio colombiano Matheus Uribe e pelo médio português Sérgio Oliveira.

Os portuenses estão actualmente com 48 pontos, a dez do Sporting Clube de Portugal que contabiliza 58 pontos. Quanto ao Gil Vicente está na 16ª posição com 19 pontos.

Na próxima jornada, o Sporting CP desloca-se ao terreno do Tondela, o FC Porto recebe o Paços de Ferreira, o SL Benfica acolhe o Boavista, e o SC Braga desloca-se ao terreno do Famalicão.

