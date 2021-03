Andebol: Portugal perde frente à Croácia no Torneio Pré-Olímpico

Portugal perdeu na segunda jornada do Torneio de Qualificação Olímpica por 24-25 frente à Croácia numa prova que decorre em Montpellier, no Sul da França.

A Selecção Portuguesa conta com dois pontos em dois jogos no Torneio Pré-Olímpico que dá acesso aos Jogos Olímpicos que vão decorrer em Tóquio no Japão.

Portugal, dominador na primeira parte

A primeira parte foi dominada pelos portugueses, isto apesar do primeiro golo e da primeira vantagem ter sido para os croatas (0-1) após 4 minutos de jogo, mas a partir daí Portugal nunca mais largou a vantagem até ao intervalo, vencendo por 12-9.

Uma primeira parte em que os croatas acabaram por sofrer da ineficácia ofensiva, falhando mais de metade dos remates à baliza, apontando apenas 9 golos em 19 remates.

Croácia passou para a frente do marcador no último minuto

Os portugueses aceleraram logo no início da segunda parte, aumentando substancialmente o resultado até terem 6 golos de vantagem (16-10) após 35 minutos de jogo.

No decorrer da segunda parte os croatas reagiram, reduzindo o resultado até empatarem a 21 golos aos 54 minutos de jogo.

Tudo acabou por ser decidido nos derradeiros segundos do encontro com um tento dos croatas a menos de 30 segundos do apito final.

A Croácia venceu Portugal por 24-25. O melhor marcador português foi Victor Iturriza com 5 golos apontados.

Rui Silva, internacional português, acredita que tudo ainda é possível, visto que Portugal depende de si para alcançar o apuramento para os Jogos Olímpicos.

Rui Silva, internacional português 13-03-2021

Os franceses, os portugueses e os croatas lideram com dois pontos.

Recorde-se que para chegar aos JO, os portugueses têm de terminar nos dois primeiros lugares no Torneio de Qualificação Olímpica.

No domingo 14 de Março, Portugal defronta a França no último e derradeiro encontro da prova. Um triunfo permitirá à Selecção Portuguesa carimbar o apuramento para os Jogos Olímpicos.

A Selecção Portuguesa de Andebol. © Cortesia Federação de Andebol de Portugal

