Andebol: Portugal procura segundo triunfo frente à Croácia no Torneio Pré-Olímpico

Segundo dia, segundo jogo para Portugal em Montpellier, no Sul da França, no Torneio Pré-Olímpico que dá acesso aos Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão. Neste sábado o adversário dos portugueses é a Croácia.

Portugal e a Croácia vão defrontar-se este sábado 13 de Março num jogo a contar para a segunda jornada do Torneio e Qualificação Olímpica que se realiza até domingo 14 de Março em Montpellier, no Sul da França.

Os portugueses estarão com mais confiança para este segundo encontro visto que na primeira jornada venceram a Tunísia por 34-27.

Na situação contrária estão os croatas que estiveram a vencer durante todo o encontro frente à França mas que acabaram por perder nos derradeiros minutos por 26-30. A Croácia terá primeiro de digerir esta derrota de sexta-feira à noite para pensar em obter um bom resultado frente a Portugal, visto que uma derrota colocaria os croatas quase fora do apuramento para os Jogos Olímpicos.

Os croatas não são novatos e Portugal terá de ter cuidado com esta selecção que já foi duas vezes Campeã Olímpica, em 1996 e em 2004.

De notar que nos dois últimos encontros oficiais entre as duas nações, a Croácia venceu por 24-21 no Europeu de 2006, no entanto no Campeonato da Europa de 2004, os croatas e os portugueses partilharam os pontos com um empate, 32-32. Jogos equilibrados, mas o último ocorreu há cerca de 15 anos.

Portugal entrou a vencer no Torneio de Qualificação Olímpica ao derrotar a Tunísia por 34-27 na primeira jornada da prova que decorre em Montpellier, no Sul da França.

Sem público, mas com muita emoção, assim se pode resumir este pontapé de saída para esta prova de qualificação para os Jogos Olímpicos.

Antes do início do encontro que se jogou à porta fechada devido à pandemia de Covid-19, houve um minuto de silêncio em homenagem a Alfredo Quintana que faleceu a 26 de Fevereiro.

A primeira parte foi dominada pelos portugueses que estiveram sempre na frente do marcador, tendo até cinco golos de vantagem (7-2) após 9 minutos de jogo.

A Tunísia reagiu e conseguiu reduzir o marcador até ficar a apenas 4 pontos de Portugal no intervalo (15-11).

Selecção lusa acelerou na segunda parte

Os portugueses aceleraram logo no início da segunda parte, aumentando substancialmente o resultado até terem 8 pontos de vantagem (25-17) após 45 minutos de jogo.

Novamente no decorrer da segunda parte os tunisinos reagiram mas nunca conseguiram reduzir suficientemente o resultado para evitar a derrota.

Os portugueses venceram por 34-27. O melhor marcador português, e do encontro, foi André Gomes com 7 golos apontados.

Paulo Pereira, seleccionador de Portugal, estava satisfeito com o triunfo e lembrou que a prova não vai ser nada fácil: «Fomos muito capazes. Conseguimos cuidar de alguns pormenores. Um ou outro foi sempre preciso corrigir mas isto é fruto de termos tido muito pouco tempo de preparação. Ganhar por sete golos este jogo acho que é uma satisfação para todos nós. Não sabíamos muito bem como ia reagir a equipa tendo em conta todo o contexto que tivemos nas últimas semanas. Dar esta resposta neste primeiro jogo que é um jogo que se nós não estivéssemos bem, os tunisinos podem ganhar a qualquer equipa. Nós entrámos realmente bem, logo a abrir o jogo, com uma clareza que respeita as nossas intenções para este jogo. Conseguimos mais ou menos cumprir todo o plano sem grandes alterações e sem grande sofrimento. O facto de toda a gente marcar, o facto de toda a gente participar, se calhar poupamos um bocadinho de energia. Tudo isso para nós é óptimo. São três jogos e não é fácil tendo em conta que não temos treinado muito e podemos eventualmente pagar a factura pouco a pouco. Mas acredito que vamos esta bem outra vez (ndr: frente à Croácia). Tudo pode acontecer, nós estamos a jogar contra a Croácia e a França, duas das melhores selecções do mundo. Uma coisa é certa, se nós conseguirmos alguma coisa aqui de bom, não é só graças a nós», concluiu.

De notar que no outro encontro, a França derrotou a Croácia por 30-26. Os franceses e os portugueses lideram após a primeira jornada com dois pontos.

Recorde-se que para chegar aos JO, os portugueses têm de terminar nos dois primeiros lugares no Torneio de Qualificação Olímpica.

