Andebol: Portugal a um triunfo dos Jogos Olímpicos

Terceiro dia de competição e terceiro jogo para a Selecção portuguesa de andebol masculino em Montpellier no Sul da França, no Torneio Pré-Olímpico que dá acesso aos Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão. Neste domingo o adversário dos portugueses é a França, país anfitrião.

Portugal e França vão defrontar-se este domingo 14 de Março num jogo a contar para a terceira e derradeira jornada do Torneio e Qualificação Olímpica que se realiza em Montpellier, no Sul da França.

Os portugueses estão numa situação complicada após a derrota por 24-25 frente à Croácia. Durante quase todo o encontro a Selecção portuguesa esteve apurada para os Jogos Olímpicos mas a reviravolta final dos croatas deitou por terras essa primeira hipótese de apuramento.

Quanto aos franceses estão ‘quase’ apurados para as Olimpíadas que vão decorrer em Tóquio no Japão. A França venceu a Tunísia por 40-29 e lidera a prova com quatro pontos, isto após o triunfo por 30-26 frente aos croatas.

Quinto encontro em apenas dois anos entre Portugal e França

Estes encontros entre franceses e portugueses começam a tornar-se num 'Clássico' do andebol europeu.

Em apenas dois anos, as duas seleções defrontaram-se quatro vezes com uma igualdade perfeita: dois triunfos para a França e duas vitórias para Portugal.

No derradeiro jogo, a 24 de Janeiro de 2021, a Selecção gaulesa venceu por 32-23 num jogo a contar para a fase de grupos do Mundial no Egipto onde a França terminou no quarto lugar e Portugal no décimo.

Há mais de um ano, a 10 de Janeiro de 2020, a Selecção lusa derrotou os franceses por 28-25 no Europeu que decorreu na Suécia, na Áustria e na Noruega. Nessa prova Portugal acabou no 6° lugar enquanto a França ficou na 14 posição.

Os dois últimos encontros foram na fase de grupos de apuramento para o Euro de 2020: a França venceu por 33-24 em território gaulês, enquanto Portugal derrotou os franceses por 33-27 em território luso.

Antes desses quatro encontros, só houve um encontro oficial entre as duas nações: um triunfo da França por 23-18 nos oitavos-de-final do Mundial de 2001 que decorreu em território francês.

Portugal apurado com triunfo e com derrota?

Os dois primeiros do Torneio Pré-Olímpico apuram-se para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Neste momento a França lidera com 4 pontos, à frente de Portugal e Croácia com dois, e da Tunísia que não pontuou.

Se Portugal vencer, apura-se para os Jogos Olímpicos, pouco importa o resultado. No entanto, os portugueses podem carimbar o apuramento para as próximas Olimpíadas até com uma derrota, mas para isso precisam de um triunfo tunisino frente aos croatas.

A Selecção portuguesa ainda tem todas as hipóteses de chegar aos Jogos Olímpicos, um apuramento que seria inédito visto que Portugal nunca participou nas Olimpíadas.

Portugal perdeu no sábado frente à Croácia

Portugal perdeu na segunda jornada do Torneio de Qualificação Olímpica por 24-25 frente à Croácia numa prova que decorre em Montpellier, no Sul da França.

A primeira parte foi dominada pelos portugueses, isto apesar do primeiro golo e da primeira vantagem ter sido para os croatas (0-1) após 4 minutos de jogo, mas a partir daí Portugal nunca mais largou a vantagem até ao intervalo, vencendo por 12-9.

Uma primeira parte em que os croatas acabaram por sofrer da ineficácia ofensiva, falhando mais de metade dos remates à baliza, apontando apenas 9 golos em 19 remates.

Croácia passou para a frente do marcador no último minuto

Os portugueses aceleraram logo no início da segunda parte, aumentando substancialmente o resultado até terem 6 golos de vantagem (16-10) após 35 minutos de jogo.

No decorrer da segunda parte os croatas reagiram, reduzindo o resultado até empatarem a 21 golos aos 54 minutos de jogo.

Tudo acabou por ser decidido nos derradeiros segundos do encontro com um tento dos croatas a menos de 30 segundos do apito final.

A Croácia venceu Portugal por 24-25. O melhor marcador português foi Victor Iturriza com 5 golos apontados.

Rui Silva, internacional português, acredita que tudo ainda é possível, visto que Portugal depende de si para alcançar o apuramento para os Jogos Olímpicos.

«A crença é a mesma de quando chegámos aqui. Ainda temos hipóteses, e muitas hipóteses, porque dependemos apenas de nós para lá chegar. Enquanto houver esperança, vamos acreditar até ao fim. Sentimos que podíamos ter conseguido já fechar o apuramento. Sentimo-nos um bocado tristes, principalmente como decorreu o jogo (ndr: frente à Croácia), depois de termos estado sempre na frente, mas a beleza do andebol também é esta, até ao fim é uma incerteza, e o triunfo acabou por cair para a Croácia. A nossa crença está no nível mais alto porque este é o grande sonho que nós todos os atletas temos, e também a Selecção tem. Enquanto for possível, atingirmos os Jogos Olímpicos de Tóquio, vão levar connosco e nós vamos perseguir essa ambição até ao último segundo, até ao último suor, até ao fim mesmo. Há que mudar o 'chip' e focar no jogo com a França», concluiu o atleta luso.

Rui Silva, internacional português 13-03-2021

Recorde-se que para chegar aos JO, os portugueses têm de terminar nos dois primeiros lugares no Torneio de Qualificação Olímpica.

Neste domingo 14 de Março, Portugal defronta a França no último e derradeiro encontro da prova. Um triunfo permitirá à Selecção Portuguesa carimbar o apuramento para os Jogos Olímpicos.

A Selecção Portuguesa de Andebol. © Cortesia Federação de Andebol de Portugal

