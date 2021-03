#Portugal/Covid-19

Covid-19: Portugal começou a desconfinar

Crianças regressaram às aulas depois do segundo confinamento. 15 de março de 2021. AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA

Texto por: Luís Guita 5 min

Portugal começou, esta segunda-feira, a primeira fase do levantamento do confinamento que vigora desde meados de Janeiro. A partir de hoje hoje, alguns estabelecimentos comerciais podem retomar as suas actividades e milhares de crianças voltaram às aulas. O governo pede prudência.