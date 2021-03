Périplo de Anthony Blinken e Loyd Austin à Asia para reforçar alianças

O secretário de Estado norte-americano,Anthony Blinken, efectua o primeiro périplo diplomático à Ásia para reforçar alianças com países como o Japão, Coreia do Sul e Índia. Paralelamente, o ministro da Defesa Lloyd Austin deverá também avistar com dirigentes japoneses, sul-coreanos e indianos.

O chefe da diplomacia norte-americana, Anthoy Blinken e o ministro da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin chegaram nesta segunda-feira ao Japão ,no âmbito da ofensiva diplomática do seu país perante a China. Segundo observadores, o périplo asiático dos dois dirigentes norte-americanos, tem como objectivo criar uma aliança na região indo-pacífica, para segundo Washington contrariar as ambições da China.

Anthony Blinken, secretário de Estado e Lloyd Austin, ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, viajaram separadamente para a Ásia, mas com um único objectivo, reforçar alianças entre o seu país e os Estados da região do Indico e Pacífico, visando contrariar as ambições chinesas, na referida parte do mundo.

Uma asserção, recentemente enunciada por Blinken e corroborada pela criação do chamado Quad (Quadrilateral Security Dialogue), uma aliança militar informal constituída pelo Japão, Austrália, Índia e os Estados Unidos.

Blinken e Austin avistar-se no Japão com os seus respectivos homólogo , assim como o Primeiro-ministro Yoshihide Suga.

Em seguida deslocar-se-ão simultaneamante para a Coreia do Sul e Lloyd Austin visitará Índia.

Blinken, abordará na Coreia do Sul a questão da Coreia do Norte, depois das cimeiras ocorridas entre Pyongyang durante o mandato de Donald Trump, enquanto Lloyd Austin em Nova Deli terá um encontro com o seu homólgo indiano Rajnath Singh. Austin deverá propôr um aprofundamento da cooperação militar entre os Estados Unidos e a Índia.

No seu regresso aos Estados, Unidos Anthony, deverá ter discussões com dirigentes chineses.

Num artigo assinado conjuntamente e publicado, na segunda-feira, pelo diário Washington Post, Blinken e Austin afirmam que o objectivo deste primeiro périplo diplomático da administração Biden, é reactivar os laços com os amigos e parceiros dos Estados Unidos.

Segundo escreveram Blinken e Austin a "potência combinada dos Estados Unidos e dos seus parceiros é muito mais forte quando se trata de repelir a agressão e as ameaças da China".

Lloyd Austin afirmou no Hawaii , antes da sua partida para o Japão, que os Estados Unidos, não só estarão à escuta dos seus parceiros, como também tencionam reforçar as capacidades militares norte-americanas, de forma a ter uma vantagem competitiva em relação à China.

