Último dia das legislativas na Holanda

Esta quarta-feira, os holandeses são chamados às urnas no terceiro e último dia das eleições legislativas, consideradas um teste à gestão da pandemia do actual governo. O primeiro-ministro liberal-conservador Mark Rutte é o favorito nas sondagens.

Publicidade Continuar a ler

Os holandeses são hoje chamados às urnas no terceiro e último dia das eleições legislativas. Iniciada na segunda-feira, a eleição acontece em locais inusitados, como museus e centros de testes em todo o país. As eleições foram adaptadas por causa da covid-19 e houve locais de votação abertos na segunda e na terça-feira, principalmente para as pessoas de grupos de risco.

No poder desde 2010, o primeiro-ministro liberal-conservador Mark Rutte aparece como favorito nas sondagens com mais de 20% das intenções de voto para o Partido Popular pela Liberdade e a Democracia (VVD). Em segundo lugar, aparece o seu principal rival, o PVV de Geert Wilders, com 13% das intenções de voto. O partido conservador Apelo Democrata Cristão (CDA) e o partido de centro-esquerda D66, que integram a actual coligação, disputam o terceiro lugar nas sondagens.

Mark Rutte poderá assim cumprir um quarto mandato. Conhecido como o “primeiro-ministro teflon", por causa da sua capacidade de escapar ileso a crises políticas, Rutte foi obrigado a apresentar a demissão em Janeiro, depois de milhares de pais terem sido acusados de fraude para receber auxílios sociais.

A imposição de um recolher obrigatório no final de Janeiro provocou distúrbios violentos no país. Inicialmente, as autoridades adoptaram medidas mais flexíveis que os países vizinhos, mas, nos últimos meses, anunciaram um sistema mais rígido. A pandemia de Covid-19 desviou a atenção do tema que dominou eleições anteriores: a imigração. Com 17 milhões de habitantes, a Holanda registou 1,1 milhão de casos de coronavírus e quase 16.000 mortes.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro