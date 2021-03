Futebol: Sporting com dez pontos de vantagem, SL Benfica no 3° lugar

O Sporting CP tem dez pontos de vantagem em relação ao FC Porto que ocupa o segundo lugar no Campeonato português da primeira divisão de futebol após 24 jornadas realizadas. Quanto ao SL Benfica subiu ao terceiro lugar após o triunfo por 0-2 frente ao Sporting de Braga.

Publicidade Continuar a ler

O Sporting Clube de Portugal está na liderança da Liga Portuguesa com 64 pontos após 24 jogos realizados, isto enquanto o Futebol Clube do Porto ocupa o segundo lugar a 10 pontos do líder.

SL Benfica no 3° lugar

Os encarnados subiram ao terceiro lugar com 51 pontos, isto após o triunfo por 0-2 na deslocação ao terreno do Sporting de Braga.

Os golos foram apontados pelo avançado português Rafa Silva e pelo avançado suíço Haris Seferovic.

Os bracarenses sofreram uma sexta derrota nesta temporada 2020/2021 e caíram para o quarto lugar agora com 50 pontos, isto enquanto o SL Benfica ocupa agora a terceira posição com 51 pontos.

Sporting CP ainda não perdeu

O líder da liga portuguesa de futebol, o Sporting CP, recebeu e venceu por 1-0 o Vitória de Guimarães, no Estádio José Alvalade.

O único tento do encontro foi apontado pelo defesa português Gonçalo Inácio aos 44 minutos de jogo.

Os leoninos continuam na liderança com 64 pontos, isto enquanto os vimaranenses ocupam actualmente o sexto lugar com 35 pontos.

De notar que o Sporting CP ainda não perdeu nesta temporada 2020/2021 contando com 20 triunfos e quatro empates.

FC Porto segura 2° lugar

O FC Porto deslocou-se ao terreno do Portimonense e venceu por 1-2. Os tentos dos portuenses foram dois auto-golos apontados na própria baliza pelo defesa brasileiro Lucas Possignolo e pelo guarda-redes brasileiro Samuel Portugal. O único golo a favor dos algarvios foi marcado pelo avançado guineense Fali Candé.

Os portuenses estão actualmente no segundo lugar com 54 pontos, a dez do Sporting Clube de Portugal que contabiliza 64 pontos. Quanto ao Portimonense está na 13ª posição com 23 pontos.

Na próxima jornada, a 3 de Abril, o FC Porto recebe o Santa Clara, o SL Benfica acolhe o Marítimo, o Sporting de Braga desloca-se ao terreno do Farense, e o Sporting CP desloca-se ao terreno do Moreirense.

Os jogadores do SL Benfica festejaram o triunfo por 0-2 na deslocação ao terreno do Sporting de Braga. © LUSA - HUGO DELGADO

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro