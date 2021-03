Covid-19

Vacina Sputnik V: Rússia critica União Europeia

A vacina russa Sputnik V continua à espera de homologação da União Europeia. AP - Alexander Zemlianichenko Jr

Texto por: Miguel Martins 5 min

O presidente russo, Vladimir Putin, deve ser vacinado amanhã contra a Covid-19 e afirmou não forçar ninguém a fazer o que quer que seja, mas interrogar-se sobre os interesses defendidos por entidades europeias dixando a entender que os interesses dos cidadãos poderiam não estar a falar tão alto como os de empresas farmacêuticas. Putin comentava, assim, as declarações do comissário europeu do mercado interno, o francês Thierry Breton, para o qual a imunidade colectiva poderia ser alcançada em Julho no velho continente pelo que a União prescindiria da vacina russa Sputnik V.