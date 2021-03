EUA querem "revitalizar" a NATO

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, foi a Bruxelas garantir um compromisso do seu país com a NATO e destacou a intenção de Washington de "revitalizar" a Aliança.

Publicidade Continuar a ler

Na sua primeira reunião com os homólogos da organização atlântica, o novo secretário de Estado Antony Blinken quis deixar claro o compromisso firme dos Estados Unidos com a NATO, considerando a organização como a pedra angular da paz e da prosperidade dos países da Aliança.

Blinken manifestou que os Estados Unidos pretendem reconstruir as suas parcerias em particular com os aliados da NATO.

Em declarações aos jornalistas prévias à reunião, Blinken garantiu que os Estados Unidos querem revitalizar a organização atlântica para garantir que esta continua a ser tão eficaz e forte face às ameaças actuais, como foi no passado.

De resto, os países da NATO têm vários desafios na agenda como notou o secretário geral da Organização - entre os quais as relações com a Rússia e China, os ciberataques, a proliferação nuclear e o impacto das alterações climáticas na segurança, entre outros que Jens Stoltenberg enumerou.

O secretário geral da Aliança disse que a Europa e a América devem trabalhar em conjunto nestas matérias no âmbito da NATO, salientando a importância dos laços transatlânticos.

Justamente, e para reforçar as relações entre Washington e Bruxelas, o secretário de Estado Antony Blinken encontra-se amanhã com membros da Comissão Europeia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro