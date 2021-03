Israel decide futuro político de Netanyahu

Mais de 6,5 milhões de eleitores israelitas são chamados às urnas, esta terça-feira, para se pronunciarem sobre o futuro político de Benjamin Netanyahu, nas quartas eleições legislativas em dois anos sem certezas de fim da crise.

Os Israelitas votam esta terça-feira, pela quarta vez em dois anos, num escrutínio que opõem o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o seu rival Yair Lapid.

Estas eleições acontecem após uma intensa campanha de vacinação anti-covid o que permitiu vacinar, com duas doses, cerca de metade da população. O actual primeiro-ministro espera beneficiar do cansaço da oposição e da campanha de vacinação para recolher mais votos junto do eleitorado.

No poder desde 2009, Benjamin Netanhayu, 71 anos, está a ser julgado por corrupção, acusações que o próprio desmente.

As últimas sondagens revelam uma ligeira progressão do partido de direita Likud, sugerindo a formação de uma coligação mais conservadora, com cerca de metade dos 120 lugares no Knesset.

Ainda de acordo com as sondagens, outro cenário, ainda que pouco provável, seria uma aliança com todos os partidos da oposição para fazer bloco a um governo liderado por Netanyahu. Essa aliança poderia aproximar-se do poder, mas sem maioria parlamentar.

Nenhum partido obteve, no passado, votos suficientes para constituir maioria parlamentar. Os resultados do voto devem constituir um ponto de partida para negociações com vista à constituição de uma coligação governamental.

