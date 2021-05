Brasil/Política

Protestos no Brasil contra gestão catastrófica de pandemia por Bolsonaro

Protestos no Rio de Janeiro a 29 de Maio de 2021, onde manifestantes denunciam a política e a gestão catastrófica da pandemia, pelo executivo de Jair Bolsonaro . © REUTERS - RICARDO MORAES

Texto por: RFI 4 min

Várias dezenas de milhares de pessoas protestaram em cidades através do Brasil contra a gestão caótica da pandemia de Covid-19, pelo Governo de Jair Bolsonaro, que já provocou a morte de mais de 461.000 brasileiros. As manifestações, ocorridas no sábado, têm lugar numa altura em que o presidente regista uma importante queda de popularidade.