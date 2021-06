Novo governo em Israel poderá encerrar era Benyamin Netanyahu

Yair Lapid, líder da oposição israelita terá que apresentar até a meia-noite de quarta-feira uma alternativa ao governo de Benyamin Netanyahu. Segundo as últimas informações, provenientes do país hebraico, Lapid teria conseguido um acordo de princípio com partidos rivais, para a formação de uma nova coligação governamental.

Publicidade Continuar a ler

A era da governação do Primeiro-ministro, Benyamin Netanyahu, pode ser encerrada no dia 2 de Junho de 2021, se Yair Lapid apresentar ao novo presidente de Israel, Isaac Herzog, uma alternativa à longa permanência do chefe do Likud a frente do destino do Estado hebraico.

No dia 1 de Junho de 2021, as negociações entre os principais líderes da esquerda, do centro e de um sector da direita, representada pela coligação radical Yamina, cujo chefe é Naftali Bennett, levavam os observadores a vislumbrar um acordo para uma aliança considerada heteróclita.

Em caso de consenso, Naftali Bennet será o sucessor de Netanyahu na chefia de Israel, mas somente por dois anos, porque o cargo de Primeiro-ministro será rotativo.

O centrista Yair Lapid, que coordena as negociações, afirmou que elas são difíceis devido às pretensões ministeriais, mas ele espera que a partir de 2 de Junho de 2021, Israel possa entrar numa nova era.

Depois de anunciado o necessário acordo, Lapid disporá de sete dias para repartir as pastas ministeriais e obter um voto de confiança do Parlamento.

A nova coligação a ser formada nomeadamente pelo Partido Trabalhista, o Meretz, o Partido da Nova Esperança de Gideon Sa'ar (ex-aliado de Netanyahu), assim como o Israel Beiteinu, necessita de 61 assentos na Knesset, Parlamento israelita, de forma a viabilizar a sua governação.

Os deputados israelitas terão a possibilidade de pedir ao Presidente, Isaac Herzog, para encarregar um novo parlamentar de recomeçar negociações para um novo governo, no caso de um fracasso por parte de Yair Lapid.

Um novo governo em Israel, após 15 anos de poder por Benyamin Netanyahu, será confrontado com o longo e velho conflito com os palestinianos, mais uma vez na actualidade depois das recentes hostilidades entre o Hamas e as forças de defesa israelitas, o relançamento da economia e o lugar da religião no país do Médio-Oriente.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro