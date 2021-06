Sri Lanka/ Meio Ambiente

Medidas para lutar contra derrame de petróleo por navio no Sri Lanka

O MV X-Press Pearl, cargueiro naufragado ao largo do porto de Colombo, no Sri Lanka, poderia provocar um dos maiores desastres ecológicos da história do país insular asiático. - SRI LANKA AIR FORCE/AFP

Texto por: RFI 3 min

As autoridades do Sri Lanka preparam-se para o pior, depois do incêndio que provocou o naufrágio de um navio petrolífero ao largo do porto de Colombo.O Departmento de Protecção Ambiental srilanquês já instalou dispersantes, booms de construção, assim como escumadeiras, em caso de derrame do petróleo.