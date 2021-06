Reino Unido/Economia

Reino Unido anuncia acordos comerciais pós-Brexit nomeadamente com Noruega

Liz Truss, é a ministra do Comércio Externo do Reino Unido, cujo país assinou no dia 4 de Junho de 2021 acordos comerciais com três países europeus, entre os quais a Noruega. JUSTIN TALLIS AFP

Texto por: Bruno Manteigas 4 min

Reino Unido concluiu sexta-feira um acordo de comércio com três países europeus. No âmbito da sua busca por novos parceiros comerciais, o país ex-membro da União Europeia persegue acordos com outros mercados maiores, nomeadmente a Austrália e os Estados Unidos .