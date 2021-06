Euro2020: Portugal empata frente à Espanha no primeiro jogo de preparação

A Selecção Portuguesa de futebol deslocou-se a território espanhol para defrontar a Espanha num jogo que acabou com um empate sem golos.

Publicidade Continuar a ler

Portugal iniciou a sua fase de preparação para o Campeonato da Europa 2020 com um empate frente à Espanha no Estádio Wanda Metropolitano em Madrid, a capital espanhola.

Nos primeiros minutos do encontro, a ‘Roja’ rapidamente controlou a partida e dominou a Selecção Portuguesa, impondo o seu ritmo.

No entanto as oportunidades espanholas não se concretizaram em golo e quem conseguiu empurrar o esférico para dentro da baliza até foi a Selecção das Quinas.

Aos 23 minutos, após um canto batido pelo luso-francês Raphaël Guerreiro, o central José Fonte cabeceou para o fundo da baliza de Unai Simón. O golo foi invalidado visto que o árbitro Craig Pawson considerou que o defesa português fez falta sobre o central espanhol Pau Torres.

Foi o único tento apontado por Portugal neste encontro que no intervalo continuava com um empate sem golos no marcador.

Portugal a crescer, Espanha a desperdiçar

Na segunda parte, e com algumas substituições, a Selecção Portuguesa ainda conseguiu aproximar-se perto da baliza espanhola, e Cristiano Ronaldo não esteve longe de marcar, no entanto a defensiva da ‘Roja’ conseguiu sempre anular as jogadas do capitão da Selecção das Quinas.

Portugal cresceu durante o segundo período, Cristiano Ronaldo estava mais solto, mas as ocasiões mais perigosas foram para a Espanha.

No tempo adicional, o avançado da Juventus, Álvaro Morata, rematou à baliza portuguesa, mas a bola acabou por bater na trave. A baliza portuguesa tremeu mas não cedeu.

Espanha e Portugal ficaram-se pelo empate sem golos em Madrid, num encontro em que Cristiano Ronaldo foi constantemente assobiado, visto que o internacional português representou o Real Madrid e o jogo foi disputado no Wanda Metropolitano, estádio do rival, o Atlético Madrid.

No fim da partida, Fernando Santos, seleccionador de Portugal, admitiu que a Selecção das Quinas teve dificuldades: «Este jogo foi positivo para mim, mas queria que a equipa tivesse feito outras coisas. Na próxima semana, falaremos e trabalharemos sobre isto, sabemos que temos qualidade para fazer melhor. Temos de melhorar para chegarmos à Hungria com ambição de vencer. Temos de transformar a nossa qualidade técnica individual também em qualidade coletiva, com menos perdas de bola. Nos primeiros 20 minutos, tivemos muitas dificuldades sem sair com a bola, não conseguimos dar mais do que dois ou três toques. Depois, conseguimos equilibrar e o jogo ficou dividido. No início da segunda parte, a Espanha criou problemas entrelinhas. Foi um jogo que serviu para o que queríamos. Queríamos fazer melhor, mas serve para rectificarmos certos aspetos durante a semana», afirmou em conferência de imprensa.

Fernando Santos, Seleccionador de Portugal. © LUSA - MIGUEL A. LOPES

De notar que este encontro amigável de preparação para o Europeu, também serviu para dar o pontapé de saída para a candidatura conjunta das Federações de Portugal e de Espanha à organização do Mundial'2030. O Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa e o Rei espanhol Felipe VI trocaram simbolicamente as camisolas nacionais das duas equipas com o seu nome inscrito, numa cerimónia que decorreu em Madrid.

O próximo jogo de Portugal de preparação para o Euro2020 será a 9 de Junho, no Estádio José Alvalade em Lisboa, frente a Israel.

Crónica de Marco Martins 05-06-2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro