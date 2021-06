Justin Trudeau "desapontado" com silêncio da igreja nos internatos indígenas

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, disse estar "profundamente desapontado" pelo facto de a igreja católica romana não ter oferecido um pedido formal de desculpas pelo papel no antigo sistema de internatos indígenas no país.

Publicidade Continuar a ler

Trudeau instou a igreja a "dar um passo à frente" e a assumir as suas responsabilidades, colocando um fim a anos de silêncio, após os restos mortais de 215 crianças terem sido localizados na semana passada, numa antiga escola residencial para indígenas que já foi a maior do país.

"Peço aos católicos do nosso país que falem com os padres, os bispos para que passem a mensagem de que chegou o momento de a igreja católica reconhecer responsablidades e parte da culpa, mas sobretudo que chegue à frente no reconhecimento da verdade", pediu o primeiro-ministro canadiano.

As declarações de Trudeau acontecem uma semana depois da descoberta dos restos mortais de 215 crianças na escola residencial indígena de Kam-loops, que já foi a maior do país algumas das quais com apenas três anos, vítimas de abusos.

Especialistas em direitos humanos das Nações Unidas pediram hoje ao Canadá e ao Vaticano que investiguem a descoberta de uma vala comum com os restos mortais de 200 crianças numa escola indígena no Canadá.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro