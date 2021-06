Peru: Duelo entre Pedro Castillo e Keiko Fujimori nas Presidenciais

Mais de 25 milhões de eleitores peruanos são chamados neste domingo, 6 de Junho, às urnas para escolher o Presidente do Peru para os próximos cinco anos. Pedro Castillo e Keiko Fujimori são os dois candidatos que lutam pelo cargo.

Publicidade Continuar a ler

Pedro Castillo, candidato da extrema esquerda, de 51 anos, é uma das surpresas nestas eleições uma vez que há poucos meses era um desconhecido na política peruana. O programa de Pedro Castillo apoia-se num papel económico activo do Estado na vida do país.

Isto enquanto Keiko Fujimori, candidata da extrema direita, de 46 anos, defende um livre mercado. A filha do antigo Presidente do Peru, Alberto Fujimori, esteve 16 meses em prisão preventiva por causa do escândalo de corrupção da empresa brasileira Odebrecht. A candidata ainda está a ser investigada no caso de corrupção.

Na primeira volta, os dois candidatos populistas tiveram "resultados inesperados" apontam os analistas da política peruana. Pedro Castillo, do Partido Peru Livre, obteve 18, 92% dos votos, enquanto Keiko Fujimori, do Partido Força Popular, chegou aos 13,41%.

O Peru vive uma situação complicada em termos de governação desde a demissão do antigo Presidente Pedro Pablo Kuczynski, em Março de 2018, devido aos estreitos laços com a empresa Odebrecht. Desde então o país conheceu três Presidentes: Martin Vizcarra, destituído pelo Parlamento em Novembro de 2020, Manuel Merino e Francisco Sagasti.

Quem vencer estas eleições terá pela frente um país muito afectado pela Covid-19, que fez mais de 69 mil mortos. E uma economia frágil com mais de dois milhões de peruanos a ficarem no desemprego durante a pandemia. Segundo dados oficiais, um terço dos 33 milhões de habitantes vive na pobreza.

Ouça a Crónica sobre o Peru de Marco Martins.

Crónica sobre o Peru de Marco Martins 06-06-2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro