Parlamento Europeu aprova certificado Covid-19

O Parlamento Europeu aprovou esta quarta-feira, 9 de Junho, o certificado Covid-19 que permite viajar sem restrições na União Europeia a partir de 1 de Julho.

Publicidade Continuar a ler

O passe sanitário estou em vigor esta quarta-feira em França, num dia em que o país entra numa nova fase do desconfinamento, com este certificado a servir para entrar em todos os lugares cobertos com mais de 1.000 pessoas.

O passe sanitário é só válido para França e deve ser apresentado em grandes aglomerados de pessoas, como em espectáculos ou conferências. O passe é validade através da vacinação com as duas doses, um teste PCR com menos de 72 horas ou um teste antigénico realizado nas últimas 48 horas.

Quando o passe sanitário europeu entrar em vigor em Julho, os dois certificados vão fundir-se, já que o passe instaurado esta quarta-feira é válido apenas em França.

Parlamento Europeu aprovou certificado Covid-19

Os eurodeputados aprovaram o certificado Covid-19 por 546 votos a favor, 93 contrários e 51 abstenções.

O projecto inclui três documentos que certificam que o portador foi vacinado contra a Covid-19, apresentou resultado negativo num teste ou é imune depois de ter sido infectado.

Os certificados vão ser emitidos gratuitamente, em formato digital ou em papel, e devem permitir evitar a imposição de quarentenas nos países de destino.

"Após um tempo recorde de negociações, menos de dois meses, conseguimos", declarou o eurodeputado socialista espanhol Juan Fernando López Aguilar, autor do do texto que, segundo ele, "volta a abrir a liberdade de circulação dos cidadãos europeus".

"É a resposta europeia para acabar com o mosaico de diferentes regras", defendeu a eurodeputada francesa Nathalie Colin-Oesterlé.

Bulgária, Croácia, República Checa, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Polónia, Lituânia e Espanha já começaram a emitir os documentos. Na França, o passe sanitário entrou em vigor esta quarta-feira.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro