Portugal goleia Israel antes do Euro2020

A Selecção Portuguesa de futebol venceu Israel por 4-0 no segundo e derradeiro jogo de preparação antes do Campeonato da Europa 2020 que decorre de 11 de Junho a 11 de Julho de 2021.

Portugal encerrou a sua preparação com um triunfo por 4-0 frente a Israel no segundo jogo amigável antes do Euro.

A Selecção Portuguesa, que jogou no Estádio José Alvalade, entrou bem no encontro, dominando a Selecção israelita que não se apurou para o Campeonato da Europa. Uma abordagem do jogo diferente daquela frente a Espanha em que o resultado final foi um empate sem golos.

Portugal contou no onze inicial com os jogadores que actuam em Manchester: João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva no City, e Bruno Fernandes no United. Recorde-se que os jogadores do Manchester City estiveram na final, perdida, frente ao Chelsea por 1-0 e por isso tinha sido poupado frente à Selecção espanhola.

Perante os israelitas, os portugueses vão ter algumas situações para abrir o marcador, algo que aconteceu apenas aos 42 minutos com um tento do médio Bruno Fernandes.

Um primeiro tento que foi seguido rapidamente por um segundo aos 44 minutos, desta vez apontado pelo avançado português Cristiano Ronaldo.

CR7 apontou assim o seu 104° golo com a camisola da Selecção das Quinas e está a apenas cinco tentos do recordista de golos com uma selecção, o iraniano Ali Daei.

No intervalo, a Selecção Portuguesa vencia por 2-0.

Na segunda parte o jogo continuou com a mesma dinâmica, Portugal a dominar, e Israel a tentar jogar em contra-ataque.

Com as substituições no seio da equipa lusa, o encontro caiu um pouco na intensidade, mas não impediu Portugal de marcar mais dois golos, isto já depois de Cristiano Ronaldo ter sido substituído.

Aos 87 minutos, João Cancelo apontou o terceiro golo, enquanto aos 90+1 minutos, Bruno Fernandes marcou o quarto golo, bisando pela primeira vez com a camisola da Selecção Portuguesa.

Portugal terminou esta fase de preparação com um triunfo por 4-0 frente a Israel, isto depois do empate sem golos frente à Espanha.

A Selecção das Quinas inicia o seu torneio a 15 de Junho frente à Hungria em Budapeste, capital húngara. Portugal integra o Grupo F juntamente com a Hungria, a Alemanha e a França.

O campeonato da Europa começa nesta sexta-feira 11 de Junho com o jogo de abertura entre a Itália e a Turquia em Roma, a capital italiana.

