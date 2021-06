Stefano Beltrame: «Itália pode entrar com uma vitória neste Euro2020»

© Getty Images via AFP - KEVIN C. COX

Pontapé de saída para o Campeonato da Europa de futebol nesta sexta-feira 11 de Junho com o encontro entre a Itália e a Turquia em Roma, na capital italiana.

Após um ano de espera, o Euro 2020 vai começar nesta sexta-feira com o primeiro encontro entre os italianos e os turcos no Estádio Olímpico em Roma. Itália e Turquia integram o Grupo A juntamente com o País de Gales e a Suíça.

24 equipas vão tentar vencer a prova e suceder à Selecção Portuguesa que arrecadou o troféu durante o Euro 2016 que decorreu em França.

O torneio vai decorrer em vários países pela primeira vez na história: Roma (Itália), Londres (Inglaterra), Baku (Azerbaijão), Munique (Alemanha), Bucareste (Roménia), Budapeste (Hungria), São Petersburgo (Rússia), Amesterdão (Países Baixos), Sevilha (Espanha), Glasgow (Escócia) e Copenhaga (Dinamarca).

O jogo de abertura vai opor a Itália, vencedora do Euro em 1968, e a Turquia, que chegou às meias-finais em 2008.

O médio italiano Stefano Beltrame, de 28 anos, que actua no Marítimo em Portugal, espera ver a Selecção italiana ultrapassar a fase de grupos e porque não arrecadar o título? Isto apesar do grande favorito, para ele, ser a França.

Stefano Beltrame, que jogou na Juventus em Itália, Den Bosch e Go Ahead Eagles nos Países Baixos, no CSKA Sofia na Bulgária, e agora no Marítimo em Portugal, admitiu que Portugal é também um candidato ao título sobretudo com a presença de Cristiano Ronaldo com o qual ele jogou na Juventus.

RFI: A Itália está no Grupo A, com Turquia, Suíça e País de Gales, o que podem fazer os italianos?

Stefano Beltrame: Eu acho que a Itália pode fazer alguma coisa interessante neste grupo, eles jogam muito bem neste momento e o grupo não parece ser muito difícil.

O que podemos esperar do primeiro jogo entre Itália e Turquia?

Eu espero que a Itália possa ganhar, mas no futebol nunca se sabe. A Turquia é uma equipa forte, mas penso que a Itália pode levar de vencido esse encontro.

A Selecção italiana pode vencer o Europeu?

Não sei porque há excelentes equipas, mas claro que espero que sim, sou um adepto italiano, e desejo que a Itália vença o torneio.

Quais são os favoritos deste Euro?

Para mim a França é a equipa favorita para o título, mas também acho que a Inglaterra e a Bélgica são excelentes equipas.

Joga em Portugal, qual é a sua opinião sobre a Selecção Portuguesa?

Portugal tem uma boa equipa, eles jogam bem e são os últimos vencedores do Euro, então podem fazer algo de interesse nesta prova.

Esteve na Juventus com Cristiano Ronaldo, qual é a sua opinião?

Cristiano é simplesmente um dos melhores jogadores do mundo. Apesar de ter 36 anos, continua a ser incrível.

Quanto a Stefano, o maior sonho é participar num Europeu ou num Mundial?

O meu maior sonho é disputar um Mundial com a «minha» Itália, vou dar tudo para que isso aconteça.

Como tem sido a experiência em Portugal? O campeonato é muito diferente do Italiano?

Houve um período em que tive várias lesões nos últimos meses, mas estou feliz por estar aqui em Portugal. O campeonato é um pouco diferente. Há um pouco menos de táctica, mas é muito bom tecnicamente. Todas as equipas tentam jogar ao futebol, adoro.

Vai seguir atentamente o Europeu?

Claro que vou seguir o Euro, sobretudo a Itália. Continua a ser uma das melhores provas no mundo.

Stefano Beltrame (esquerda) e Cristiano Ronaldo (direita) na Juventus. Imagem de Arquivo. © Cortesia Stefano Beltrame

