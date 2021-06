Futebol/Euro2020

Euro2020: Bélgica goleou, Dinamarca perdeu Eriksen

Romelu Lukaku, avançado da Bélgica, marcou dois golos frente à Rússia. © Kirill KUDRYAVTSEV POOL/AFP

Texto por: Marco Martins 5 min

A Selecção belga entrou com o pé direito no Campeonato da Europa de futebol ao derrotar por 3-0 a Rússia em território russo em São Petersburgo, isto enquanto a Dinamarca perdeu por 0-1 frente à Finlândia, mas sobretudo os dinamarqueses tiveram o susto da competição com o médio Eriksen a cair desanimado no relvado antes de ser assistido e ser reanimado pelos médicos.