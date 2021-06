Euro2020: Países Baixos, Áustria e Inglaterra entram a vencer na prova

Os Países Baixos, a Áustria e a Inglaterra venceram os respectivos jogos na primeira jornada do Campeonato da Europa de futebol que decorre até 11 de Julho de 2021.

Os Países Baixos venceram por 3-2 a Ucrânia em Amesterdão em território holandês num jogo a contar para a primeira jornada no Grupo C.

O encontro até foi equilibrado na primeira parte visto que no intervalo o resultado era um empate sem golos.

No entanto, na segunda parte os golos acabaram por aparecer. Aos 52 minutos, o médio holandês Georginio Wijnaldum abriu o marcador.

Um primeiro tento que vai ser rapidamente seguido por um segundo golo dos Países Baixos apenas seis minutos após a abertura do marcador. Aos 58 minutos, o avançado Wout Weghorst colocou os holandeses a vencer por 2-0.

A ‘Oranje’ parecia caminhar para um triunfo fácil, mas os ucranianos vão conseguir empatar o jogo.

Aos 75 minutos, o avançado Andriy Yarmolenko reduziu o marcador, antes do avançado Roman Yaremchuk empatar aos 79 minutos.

Um jogo completamente louco que vai acabar por cair para o lado dos holandeses. Aos 85 minutos o defesa Denzel Dumfries cabeceou para o fundo da baliza da Ucrânia.

Os Países Baixos venceram por 3-2 a Ucrânia e lideram o Grupo C com três pontos, os mesmos que a Áustria.

A Áustria tremeu mas não cedeu

Os austríacos defrontaram e venceram por 3-1 a Macedónia do Norte em Bucareste na Roménia.

A Áustria abriu o marcador aos 18 minutos com um tento do defesa Stefan Lainer, no entanto dez minutos após esse golo, a Macedónia do Norte empatou com um tento apontado pelo avançado de 37 anos, Goran Pandev.

Os austríacos estavam numa situação complicada, mas conseguiram dar a volta e chegar ao triunfo nos últimos minutos do jogo. Aos 78 minutos, o avançado Michael Gregoritsch marcou o segundo da Áustria, isto antes do avançado Marko Arnautović fixar o marcador em 3-1 para os austríacos.

Na próxima jornada, a 17 de Junho, a Ucrânia defronta a Macedónia do Norte enquanto os Países Baixos medem forças com a Áustria.

Inglaterra arrecadou três pontos

A Inglaterra venceu por 1-0 a Croácia em Londres, em território britânico num jogo a contar para o Grupo D.

Um único golo britânico foi suficiente para derrotar os croatas, vice-campeões do mundo em 2018. O tento foi apontado pelo avançado do Manchester City, Raheem Sterling, aos 57 minutos.

O outro encontro do grupo decorre nesta segunda-feira 14 de Junho entre a Escócia e a República Checa.

Os jogadores da Inglaterra festejam o triunfo por 1-0 frente à Croácia. © AFP - GLYN KIRK

