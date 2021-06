Sessão parlamentar para aprovar fim de era Netanyahu em Israel

Naftali Bennett, líder do Partido Yamina, poderá ser o futuro Primeiro-ministro se o Parlamento israelita(Knesset) votar a favor da nova aliança governamental no dia 13 de Junho de 2021. Bennett afirmou diante dos deputados, que o seu governo, uma vez aprovado, representará todo o povo de Israel.

Carina Branco com RFI

Texto por: Carina Branco com RFI

O Parlamento de Israel está reunido em sessão especial destinada a votar a aprovação do novo governo de coligação, que poderá pôr fim à era de Benyamin Netanyahu. Este último chefiou o governo de Israel durante quinze anos dos quais doze consecutivos. Chamado de "rei Bibi" pelos seus partidários e de "ministro criminoso" pelos adversários, Netanyhau encarnou uma figura divisionista, na cena política israelita.

Publicidade Continuar a ler

Em caso de a nova coligação governamental, formada por oito partidos, obter uma maioria no seio do Knesset,Parlamento israelita de 120 assentos, Benyamin Netanyahu, de 71 anos será substituído como Primeiro-ministro por Naftali Bennett, ex-aliado de Netanyahu e líder do Yamina um partido nacionalista da direita radical israelita.

Segundo um porta-voz do Yamina, horas antes do início da sessão parlamentar deste domingo, deputados dos oito partidos da aliança anti-Netanyahu, avistaram-se para discussões.

A coligação que integra partidos da esquerda,centro-direita, direita , direita radical, assim como deputados árabes-israelitas, foi coordenada pelo centrista Yair Lapid.

De acordo com os analistas locais, em Israel, o que une a heteróclita aliança é o seu desdém comum por Benyamin Netanyahu, chamado de "rei Bibi" pelos seus partidários e de "ministro do crime" pelos adversários.

Os deputados israelitas terão de votar a favor da nova coligação anti-Netanyahu, senão um impasse político desembocará nas quintas eleições legislativas desde 2019.

No seu discurso diante do parlamento, Naftali Bennett afirmou, com em pano de fundo os apupos e insultos dos opositores, que o seu governo representará todo o povo de Israel.

De acordo com Yair Lapid, que desempenhará inicialmente as funções de ministro dos Negócios Estrangeiros no caso de a aliança obter o voto de aprovação, a data de 13 de Junho de 2021 representa uma nova alvorada para Israel.

Segundo o pacto governamental efectuado pela nova coligação israelita, Lapid deverá suceder a Naftali Bennett em 2023 como Primeiro-ministro.

Benyamin Netanyahu que deixará de ser chefe do governo israelita, senão ocorrer uma reviravolta de último minuto, terá posteriormente de enfrentar a justiça do seu país, que o acusa de estar envolvido em casos de corrupção. Netanyahu considera que as acusações, de qué alvo, representam uma conspiração política.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro