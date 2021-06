NATO

Nato quer escrever um novo capítulo

Áudio 01:13

O Presidente dos EUA, Joe Biden, participa esta segunda-feira na cimeira da NATO, em Bruxelas. REUTERS - POOL

Texto por: RFI 3 min

Os chefes de Estado e de Governo dos 30 países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte reuniram-se esta segunda-feira, em Bruxelas. Os desafios criados pela China e a Rússia, o impacto das alterações climáticas na segurança, os ciberataques e o futuro da NATO marcaram a ordem dos trabalhos da cimeira que conta com Joe Biden enquanto novo Presidente dos Estados Unidos.