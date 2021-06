Euro2020: Portugal entra a vencer com dois golos de Cristiano Ronaldo

A Selecção Portuguesa entrou a vencer no Campeonato da Europa de futebol, ao derrotar a Hungria por 3-0 num jogo que decorreu no Estádio Puskás Aréna em Budapeste em território húngaro.

O detentor do título de Campeão Europeu, Portugal, entrou com o pé direito na prova com um triunfo por 3-0 frente à Selecção húngara.

A Selecção Portuguesa entrou melhor neste primeiro encontro do Grupo F, controlando o jogo e tentando chegar ao golo com uma frente de ataque liderada pelo avançado português, Cristiano Ronaldo.

No entanto, os portugueses não conseguiam encontrar falhas na defesa húngara liderada pelo guarda-redes Peter Gulacsi.

Os jogadores húngaros, liderados pelo treinador italiano Marco Rossi, jogavam em contra-ataque e tentavam criar perigo junto da baliza de Rui Patrício.

No intervalo as duas equipas continuavam empatadas.

Na segunda parte Portugal tentou crescer e ser cada vez mais perigoso, mas as tentativas de Diogo Jota, avançado do Liverpool, de Bernardo Silva, avançado do Manchester City, de Bruno Fernandes, médio-ofensivo do Manchester United, e de Cristiano Ronaldo, ponta-de-lança da Juventus, esbarravam no guarda-redes Peter Gulacsi, que actua nos germânicos do RB Leipzig.

Perante a ineficácia ofensiva de Portugal e as defesas de Peter Gulacsi, a Hungria começou a acreditar que seria possível derrotar a Selecção Portuguesa.

Aos 80 minutos, Szabolcs Schon, avançado húngaro, conseguiu bater Rui Patrício e abriu o marcador… temporariamente. O árbitro invalidou o golo visto que Szabolcs Schon estava fora de jogo.

Um golo invalidado que acordou a Selecção Portuguesa. Aos 84 minutos, Raphaël Guerreiro, lateral-esquerdo, abriu o marcador, isto apesar do remate dentro da área ter sido desviado pelo defesa húngaro Willi Orban.

1-0 para Portugal que vai rapidamente chegar ao segundo tento. Aos 86 minutos, a Selecção Portuguesa vai beneficiar de uma grande penalidade, isto após um falta do defesa Willi Orban sobre o avançado português Rafa Silva.

Cristiano Ronaldo não falhou a oportunidade e marcou o segundo tento do encontro, o primeiro da conta pessoal. 2-0 para Portugal aos 87 minutos.

A Selecção das Quinas vai acabar por apontar um terceiro e último golo da autoria, novamente, de Cristiano Ronaldo que bisou frente à Hungria aos 90+2 minutos. Cristiano Ronaldo jogou com Rafa Silva, driblou Peter Gulacsi e empurrou a bola para o fundo da baliza.

A Selecção Portuguesa entrou a vencer no Euro2020, derrotando por 3-0 a Hungria, liderando o Grupo F com três pontos.

Na próxima jornada, a 19 de Junho, Portugal defronta a Alemanha em Munique, em território germânico.

