Rússia, China e Afeganistão no topo das prioridades da NATO

As conclusões da cimeira da NATO apontam para preocupação por parte dos Estados-membros em relação à "ameaça crescente da Rússia", ao desenvolvimento das ambições nucleares da China e a permanência de uma representação no Afeganistão após a saída das tropas americanas e dos seus aliados até setembro de 2021.

A Rússia está no topo da lista das preocupações da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO). O reforço militar de Putin, assim como a estratégia nuclear do país constituem, segundo as conclusões da reunião que decorreu na segunda-feira em Bruxelas, uma ameaça crescente a esta aliança.

Também "a intensificação das actividades híbridas", com tentativas de ingerência em eleições e outros processos democráticos em países europeus, assim como campanhas de desinformação, "perturbam o funcionamento de infraestruturas essenciais" dos países da NATO.

Joe Biden vai encontrar-se amanhã em Genebra com Vladimir Putin, o primeiro encontro do novo presidente americano com o seu homólogo russo.

China

Já a China, também com o desenvolvimento do seu programa nuclear e cooperação estreita com a Rússia, é um "desafio sistemático" para a NATO. No entanto, a aliança quer manter o "diálogo construtivo" com Pequim e que o país respeite os compromissos internacionais.

A China respondeu prontamente esta manhã, acusando a NATO de exagerar na criação de "uma teoria da ameaça chinesa". A resposta veio da Embaixada da China junto da União Europeia.

Turquia

Recep Tayyip Erdogan esteve também em Bruxelas e encontrou-se com vários líderes da NATO, incluindo Joe Biden e Emmanuel Macron, presidente francês. O encontro entre turcos e norte-americanos terá sido produtivo e sincero, com a promessa que os canais de comunicação entre os dois países "vão manter-se abertos".

Afeganistão

Mesmo com a saída das tropas da NATO do Afesganistão até 11 de setembro de 2021, a aliança compromete-se a continua a apoiar as tropas locais através de formação e financiamento, especialmente na manutenção da segurança do aeroporto de Cabul.

A NATO confirmou mesmo a manutenção de um escritório no país, mantendo uma relação estreita com o país.

