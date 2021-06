Euro2020: Itália, primeira selecção apurada para os oitavos

A Selecção italiana venceu a Suíça por 3-0 e apurou-se para os oitavos-de-final do Campeonato da Europa 2020 de futebol.

A Itália é a primeira selecção a alcançar os oitavos-de-final do Euro2020 após ter derrotado a Selecção suíça por 3-0.

Os italianos, comandados pelo treinador Roberto Mancini, entraram bem no encontro, dominando rapidamente os suíços.

A Suíça sofria e tentava não ceder às ofensivas italianas até ao minuto 26. Manuel Locatelli, médio italiano, lançou em profundidade o avançado Domenico Berardi no lado direito do ataque transalpino. Este último acabou por cruzar para a área onde se encontrava Manuel Locatelli que finalizou com um remate para o fundo da baliza do guarda-redes Yann Sommer.

A ‘Squadra Azzurra’ vencia por 1-0 no intervalo.

A jogar em Roma, no Estádio Olímpico, em território italiano, a equipa da casa continuava a dominar até marcar um segundo tento.

Aos 52 minutos, o médio Manuel Locatelli recuperou a bola à entrada da área e rematou forte para o fundo da baliza, sem dar nenhuma possibilidade de defesa ao guarda-redes Yann Sommer. 2-0 para a Itália e para Manuel Locatelli que bisou pela primeira vez com a camisola da equipa transalpina, aliás o médio do Sassuolo apenas tinha apontado um golo com a selecção antes deste encontro frente aos suíços.

A selecção helvética tinha dificuldades em criar perigo junto da baliza de Gianluigi Donnarumma, isto enquanto a Itália ia repetir o resultado da primeira jornada.

Aos 89 minutos, o avançado Ciro Immobile rematou de fora da área e conseguiu bater Yann Sommer pela terceira vez.

A Selecção italiana venceu por 3-0 a Suíça, repetindo o triunfo por 3-0 alcançado frente à Turquia na primeira jornada. Os italianos, com 6 pontos em dois jogos, apuraram-se para os oitavos-de-final da prova.

País de Gales aproxima-se do apuramento

No outro encontro do Grupo A, o País de Gales venceu a Turquia por 2-0 num jogo que decorreu em Baku no Azerbaijão.

Os tentos dos galeses foram apontados pelo médio Aaron Ramsey, aos 42 minutos, e pelo defesa Connor Roberts, aos 90+5 minutos.

O País de Gales ocupa o segundo lugar com quatro pontos, à frente da Suíça com um ponto, e da Turquia que ainda não pontuou.

Na próxima jornada, a 20 de Junho, os suíços defrontam os turcos, enquanto os galeses medem forças com os italianos.

Rússia venceu jogo que podia ter perdido

A Rússia derrotou a Finlândia por 1-0 em São Petersburgo em território russo num jogo a contar para a segunda jornada no Grupo B.

O único tento russo foi apontado pelo médio Aleksey Miranchuk aos 45+2 minutos de jogo. Mas a história deste encontro podia ter sido outra.

Aos 3 minutos os finlandeses abriram o marcador com um tento do avançado Joel Pohjanpalo, no entanto o golo foi invalidado pelo árbitro devido a um fora-de-jogo do atleta da Finlândia.

Com este triunfo por 1-0, a Rússia lidera o Grupo B com três pontos, os mesmos pontos que a Bélgica e a Finlândia, enquanto a Dinamarca ainda não pontuou.

Nesta quinta-feira, num jogo a contar para a segunda jornada no Grupo B, os dinamarqueses medem forças com os belgas.

