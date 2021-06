China/Sociedade

Detenção de cinco responsaveis de jornal pro-democracia de Hong Kong

O chefe de redacção do Apple Daily Ryan Law, na sala de redacção do jornal,em Hong Kong , no mês de Maio de 2021. Law foi um dos cinco responsáveis do orgão, detidos pela polícia a 17 de Junho de 2021. ISAAC LAWRENCE AFP/Archivos

Texto por: RFI 3 min

A polícia de Hong Kong efectuou na quinta-feira uma operação no jornal pró-democracia Apple Daily, no decurso da qual deteve cinco dirigentes do orgão e apreendeu vários computadores. Há décadas que o jornal e o seu proprietário Jimmy Lai têm contestado a política de Pequim em Hong Kong.