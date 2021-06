Estados Unidos: Texas promulga porte de armas sem qualquer licença

O Governador republicano do Texas promulgou, na quarta-feira 16 de Junho, uma lei que permite o porte de armas em público sem nenhuma licença.

A partir de 1 de Setembro, a lei sobre o porte de armas sem nenhuma licença entra em vigor, isto após ter sido aprovada pelos republicanos em maioria no Senado e na Câmara dos Representantes do estado do Texas.

A lei vai permitir que qualquer pessoa, com pelo menos 21 anos, possa possuir uma arma e possa andar com ela em público, isto sem ser necessária qualquer licença.

O Governador do Texas, Greg Abbott, decidiu promulgar esta lei pois considera que as constituições do país e do estado permitem aos cidadãos transportar uma arma de fogo.

A oposição contesta veemente, afirmando que poderá haver um aumento da violência no Texas.

Para Veronica Escobar, legisladora democrata eleita pelo Texas na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o Governador Greg Abbott traiu “as vítimas de violência armada”.

Recorde-se que na semana passada, em Austin no Texas, um tiroteio fez um morto e 13 feridos. Este não foi o único caso nos últimos anos, sendo que um dos mais mortíferos foi em El Paso em 2019 com 22 mortes e 23 feridos.

