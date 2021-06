Euro2020: Países Baixos e Bélgica apurados para os oitavos

As Selecções dos Países Baixos e da Bélgica apuraram-se para os oitavos-de-final do Campeonato da Europa 2020 de futebol.

Os Países Baixos venceram por 2-0 a Áustria, em Amesterdão em território holandês, e alcançaram o apuramento para os oitavos-de-final, contando com seis pontos no Grupo C.

Os holandeses entraram melhor no encontro e conseguiram chegar rapidamente ao primeiro golo. Aos 11 minutos de jogo, o defesa austríaco David Alaba pisou o defesa holandês Denzel Dumfries na área e o árbitro assinalou uma grande penalidade.

Na marcação da grande penalidade, o avançado holandês Memphis Depay não perdoou e abriu o marcador.

Na segunda parte, o defesa Denzel Dumfries voltou a ser protagonista e apontou o segundo tento da equipa holandesa aos 67 minutos.

Os Países Baixos venceram por 3-0 os austríacos contando com seis pontos após duas jornadas e já arrecadaram o apuramento para os oitavos-de-final.

O segundo lugar é ocupado pela Áustria e pela Ucrânia com três pontos, enquanto a Macedónia do Norte está na última posição sem nenhum ponto.

Ucrânia derrotou a Macedónia do Norte

Os ucranianos venceram os macedónios por 2-1 e continuam na corrida para um lugar nos oitavos-de-final.

A Ucrânia marcou os dois tentos na primeira parte com golos do avançado Andriy Yarmolenko e do avançado Roman Yaremchuk, enquanto a Macedónia do Norte reduziu o marcador na segunda parte com um tento apontado pelo defesa Ezgjan Alioski.

Na próxima jornada, a 21 de Junho, a Ucrânia defronta a Áustria, enquanto a Macedónia do Norte mede forças com os Países Baixos.

Bélgica apurada para os oitavos

Os belgas venceram a Dinamarca por 1-2 em Copenhaga, em território dinamarquês, num jogo a contar para o Grupo B.

A Dinamarca abriu o marcador com um tento da autoria do avançado Yussuf Poulsen aos 2 minutos de jogo.

A Bélgica reagiu na segunda parte e apontou dois tentos: Thorgan Hazard, aos 54 minutos, e Kevin De Bruyne, aos 70 minutos.

A selecção belga, com este triunfo, ocupa o primeiro lugar com seis pontos, enquanto a Rússia e a Finlândia com três pontos estão na segunda posição. A Dinamarca continua no último lugar sem nenhum ponto.

Recorde-se que na quarta-feira, 16 de Junho, a Rússia venceu por 1-0 a Finlândia.

Na última jornada, a 21 de Junho, os russos defrontam os dinamarqueses, enquanto os belgas jogam frente aos finlandeses.

