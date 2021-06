Euro2020: UEFA pode transferir final para Budapeste

Londres poderá perder a final do Campeonato da Europa 2020 de futebol, isto porque a UEFA exige que as restrições para os estrangeiros sejam levantadas. Em Budapeste não há quarentena para os oficiais da UEFA, o que poderá levar a final para a capital húngara.

Do nosso enviado especial em Munique,

A UEFA, organismo que gere o futebol europeu, está envolvida em várias polémicas. A mais recente é o recinto da final do Euro2020.

Londres, a capital britânica, recebe oito jogos nesta prova, desde a fase de grupos até à final, o que significa que é a cidade que vai organizar o maior número de jogos.

No entanto as autoridades britânicas têm restrições estritas no que diz respeito à entrada de adeptos estrangeiros, visto que uma quarentena de dez dias é exigida. A UEFA tem mantido conversas com o governo britânico para tentar levantar essas restrições para que os oficiais do organismo e os convidados sejam isentados dessa quarentena.

Até agora Londres não respondeu a essa exigência, mas o Governo de Boris Johnson decidiu aumentar o número de adeptos em Wembley para 40 mil adeptos nas meias e na final.

Um passo insuficiente para a UEFA que está a pensar num plano B que passa por Budapeste, na Hungria, onde os jogos não têm limites de espectadores e os convidados podem viajar sem problemas.

Após a polémica em torno dos patrocinadores excluídos das conferências de imprensa por alguns jogadores como Cristiano Ronaldo, a UEFA entrou novamente numa batalha neste Euro que decorre um ano depois da data prevista.

Quanto à competição, em Munique, na Alemanha, o ambiente geral está calmo, mas a comunidade lusófona já está em efervescência para o jogo deste sábado entre a Selecção alemã e a Selecção das Quinas. Se Portugal vencer, carimba o passaporte para os oitavos-de-final.

Allianz Arena em Munique, na Alemanha. AP - Matthias Schrader

