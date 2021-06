Irão: presidenciais com candidato conservador dado como favorito

Um pouco mais de 59 milhões de eleitores iranianos são hoje chamados às urnas para eleger o seu novo presidente. Dos 600 candidatos iniciais, apenas foram validados 7, dos quais 3 entretanto desistiram da corrida. Hoje estão em liça 4 candidatos, dos quais sobressai o actual chefe da autoridade judicial, o conservador Ebrahim Raïssi, dado como favorito.

Publicidade Continuar a ler

As mesas de voto abriram às 7 horas da manhã e deveriam permanecer abertas até à meia-noite e em certos casos às 2 horas da madrugada deste sábado. No centro das atenções está a participação neste escrutínio. Embora o essencial do poder, detido pelo Guia Supremo, não esteja de todo em jogo, o próprio apela a um voto massivo para eleger um "presidente poderoso".

Na sequência de uma campanha eleitoral que não despertou o interesse das multidões, sondagens indicam que a taxa de abstenção poderia ultrapassar o record de 57% atingido nas legislativas de 2020.

Um contraste com a taxa de participação de 73% aquando da eleição logo na primeira volta em 2017 do presidente cessante, Hassan Rohani, que constitucionalmente não pode concorrer a um terceiro mandato.

A sua política de abertura para com os Estados Unidos, o fracasso do acordo nuclear assinado em 2015 e reduzido a cinzas durante a era Trump, bem como a crise económica e social decorrente do embargo de que o país tem sido alvo desde então, com picos de contestação no começo de 2018 e em Novembro de 2019, contribuíram para o clima de desilusão vigente no seio da população iraniana.

Considerado, segundo inquéritos de opinião, o candidato mais credível, Ebrahim Raïssi, 60 anos, chefe da autoridade judicial que já em 2017 tinha obtido 38% dos votos frente ao presidente cessante, é visto pela oposição e os defensores dos Direitos Humanos com sendo o rosto da vaga de repressão e execuções massivas de prisioneiros políticos de esquerda em 1988, um episódio no qual contudo desmente qualquer participação.

Diante dele erguem-se três candidatos: um deputado pouco conhecido, Amirhossein Ghazizadeh-Hachémi, um ex-comandante dos Guardiões da Revolução, o general Mohsen Rézaï e um tecnocrata, Abdolnasser Hemmati, antigo presidente do Banco Central.

Os resultados definitivos deste escrutínio deveriam ser conhecidos este sábado.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro