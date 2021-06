Euro2020: Duelo britânico acabou sem golos

A Inglaterra empatou sem golos frente à Escócia no duelo britânico a contar para a segunda jornada do Grupo D.

A Inglaterra empatou sem golos frente à Escócia no duelo britânico a contar para a segunda jornada do Grupo D. Ingleses como escoceses ainda podem alcançar o apuramento para os oitavos-de-final.

O jogo entre a Selecção inglesa e a escocesa acabou sem nenhum golo no Estádio Wembley, em Londres.

O encontro prometia entre duas equipas britânicas, sendo que a Inglaterra é favorita ao título.

No entanto neste encontro o favoritismo dos ingleses não foi visível. Na primeira parte a equipa dos ‘Three Lions’ criou pouco perigo, mas mesmo assim ainda foi a equipa mais perigosa.

Durante a segunda parte o jogo até caiu na intensidade e os escoceses conseguiram segurar o empate sem golos que permite ainda sonhar com a próxima fase da prova.

De referir que não havia dois empates consecutivos entre a Inglaterra e a Escócia há 97 anos.

Os ingleses e os checos lideram o Grupo D com quatro pontos, enquanto os escoceses e os croatas ocupam os dois últimos lugares com um ponto.

Croácia e República Checa empatam a uma bola

O jogo entre os croatas e os checos, que decorreu em Glasgow na Escócia, acabou por ser algo similar ao encontro entre a Inglaterra e a Escócia.

Na primeira parte os checos chegaram ao golo graças a uma grande penalidade apontada pelo avançado Patrik Schick aos 37 minutos.

Já no recomeço do encontro, após o intervalo, os croatas empataram com um tento apontado pelo avançado Ivan Perisic aos 47 minutos.

O empate permaneceu até ao apito final. Um resultado que permite à República Checa ter quatro pontos e um pé nos oitavos-de-final, visto que mesmo se os checos terminaram no terceiro lugar, poderão alcançar o apuramento. Neste Europeu os quatro melhores terceiros, em 6 grupos, seguem em frente na prova, e em 2016, a Selecção Portuguesa apurou-se como um dos melhores terceiros com três pontos.

Quanto aos croatas terão de vencer a Escócia no último encontro da fase de grupos para ter uma oportunidade de continuar no Euro2020, sendo que os escoceses terão de fazer igual, quer dizer vencer, para seguir em frente na prova.

Suécia venceu e lidera Grupo E

Os suecos venceram por 1-0 a Eslováquia num jogo que decorreu em São Petersburgo na Rússia.

O único tento do encontro foi apontado aos 77 minutos pelo avançado Emil Forsberg de grande penalidade.

Com este triunfo a Suécia lidera o Grupo E com 4 pontos, à frente da Eslováquia com três, da Espanha com um, e da Polónia que ainda não pontuou. De notar que neste sábado a Espanha recebe a Polónia em Sevilha num jogo a contar para a segunda jornada.

