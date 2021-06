Euro2020: Portugal goleado em Munique

A Selecção Portuguesa perdeu por 2-4 frente à Alemanha, em Munique na Allianz Arena, em território germânico, num jogo a contar para a segunda jornada no Grupo F.

Publicidade Continuar a ler

Do nosso enviado especial a Munique,

Portugal ainda tem o seu destino nas mãos. A Selecção Portuguesa foi goleada pela Alemanha por 2-4 na Allianz Arena, mas ainda não hipotecou a possibilidade de alcançar o apuramento para os oitavos-de-final do Euro2020.

O jogo começou mal para Portugal com um golo aos 5 minutos do lateral-esquerdo, Gosens, mas o VAR - vídeo árbitro - invalidou o tento devido a um fora-de-jogo do avançado alemão Serge Gnabry.

A Selecção Portuguesa vai conseguir abrir, definitivamente, o marcador com um tento apontado pelo capitão da Selecção das Quinas, Cristiano Ronaldo, aos 15 minutos.

A Alemanha conseguiu reagir graças aos defesas portugueses. Aos 35 minutos, sob a pressão de Kai Havertz, avançado que oferece a Liga dos Campeões europeus ao Chelsea frente ao Manchester City (ndr: 1-0), foi Rúben Dias, defesa português dos ‘Citizens’, que empurrou a bola para o fundo da própria baliza.

Menos de cinco minutos após o empate, foi a vez do defesa luso do Borussia Dortmund, Raphaël Guerreiro, de marcar na própria baliza.

No intervalo a ‘Mannschaft’ vencia por 1-2 na Allianz Arena perante 12 926 espectadores.

No recomeço do encontro, Fernando Santos, o treinador português, lançou o médio luso com origens cabo-verdianas e são-tomenses, Renato Sanches. Mas o efeito não foi imediato.

Portugal voltou a sofrer dois golos em apenas 9 minutos. Kai Havertz e Robin Gosens colocaram a Selecção alemã a vencer por um contundente 1-4.

A perder por essa margem, os portugueses tentam reduzir o marcador visto que a diferença de golos pode ser importante no apuramento para a próxima fase do torneio.

Aos 67 minutos, o avançado do Liverpool, Diogo Jota, após uma assistência de Cristiano Ronaldo, empurrou a bola para o fundo da baliza do guarda-redes alemão Manuel Neuer.

Os últimos 20 minutos não trouxeram nada de novo. A Alemanha venceu por 4-2 e está novamente na corrida aos oitavos-de-final do Euro2020.

Os germânicos ocupam o segundo lugar no Grupo F com três pontos, os mesmos que Portugal, enquanto a França lidera com quatro pontos. A Hungria ocupa o último lugar com um ponto.

França tropeçou frente à Hungria

A França empatou a uma bola frente à Hungria em Budapeste, em território húngaro, no outro encontro do Grupo F.

Os húngaros surpreenderam os gauleses na primeira parte com um tento apontado pelo defesa Attila Fiola em cima do minuto 45.

Na segunda parte a Selecção francesa conseguiu inverter a tendência e escapar à derrota com um golo apontado aos 77 minutos pelo avançado francês, com origens portuguesas, Antoine Griezmann.

Um resultado que permite à França liderar o Grupo F e precisar apenas de um ponto para garantir o apuramento na última jornada. Os franceses vão defrontar a Selecção portuguesa a 23 de Junho.

Um jogo que vai ser a reedição da final do Euro 2016 que Portugal venceu por 1-0 após prolongamento com um golo apontado pelo avançado Eder.

A 23 de Junho, a Alemanha vai defrontar a Hungria. Os húngaros têm de vencer para tentar chegar aos oitavos enquanto a Alemanha precisa, pelo menos, de um ponto para seguir em frente na prova.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro