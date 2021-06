Euro2020: Portugal tenta alcançar o apuramento em Munique

A Selecção Portuguesa pode carimbar o passaporte para os oitavos-de-final se vencer a Alemanha no jogo deste sábado em Munique, em território germânico, num jogo a contar para a segunda jornada no Grupo F.

Do nosso enviado especial a Munique,

Portugal tem o seu destino nas mãos. Com o triunfo por 3-0 frente à Hungria, as portas dos oitavos-de-final do Euro 2020 estão entreabertas. Uma vitória frente à Alemanha apura a Selecção das Quinas para a próxima fase, um empate coloca os portugueses com pé e meio nos oitavos, e por fim uma derrota não põe em risco, por enquanto, o apuramento.

Recorde-se que em 2016, no Europeu que decorreu em França, a Selecção Portuguesa ficou no terceiro lugar no seu agrupamento com três pontos, mas alcançou o apuramento e conseguiu arrecadar o título de campeão europeu derrotando os franceses por 1-0.

Em Munique, no Allianz Arena, mais de 14 mil espectadores vão poder assistir ao encontro entre germânicos e portugueses.

No historial entre as duas selecções, vantagem claramente para a Alemanha. Em 18 jogos oficiais, a ‘Mannschaft’ venceu 10 encontros, enquanto Portugal apenas 3, e houve também 5 empates.

O último encontro foi no Mundial de 2014 no Brasil, e os alemães tinham vencido por 4-0. 7 anos depois, veremos se Portugal consegue inverter a tendência.

Aliás em conferência de imprensa, Fernando Santos, seleccionador de Portugal, rejeitou o favoritismo, isto apesar da Selecção das Quinas ser o actual detentor do troféu de Campeão da Europa.

“Esta equipa da Alemanha é uma equipa fantástica, tipo rolo compressor. Não tenho medo da Alemanha, mas as equipas vão respeitar-se. Achar que é favorito contra a Alemanha na Alemanha é passar do limite. Temos de ser muito fortes em todos os momentos e melhorando o que fizemos contra a Hungria, capazes de defender muito bem e capacidade para ter oportunidades. Se estivermos atentos ao jogo da Alemanha com a França vimos que empurraram a França. O resultado final retira um pouco o que foi o jogo. É um jogo muito importante para nós. Queremos ter bola e não perdê-la muitas vezes”, concluiu o seleccionador.

De notar que são esperados cerca de 2500 portugueses nas bancadas entre os mais de 14 mil espectadores que vão estar presentes no estadio. As autoridades germânicas limitaram a lotação em 20% da capacidade total da Allianz Arena.

O jogo começa às 18h, hora local, entre a Alemanha e Portugal.

