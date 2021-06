Irão: Ebrahim Raïssi dado como vencedor das presidenciais

O ultraconservador Ebrahim Raïssi venceu as presidenciais no Irão, de acordo com os resultados preliminares.

De acordo com resultados oficiais provisórios publicados este sábado ao final da manhã, o ultraconservador Ebrahim Raïssi venceu as eleições presidenciais no Irão com mais de 62,2% dos votos.

Os resultados provisórios foram anunciados na televisão estatal ao final da manhã deste sábado. O clérigo ultraconservador Ebrahim Raïssi foi dado como vencedor da primeira volta das eleições presidenciais no Irão com mais de 62,2% dos votos, quando se teriam apurado "mais de 90% dos votos".

Ebrahim Raïssi deverá, assim, suceder ao moderado Hassan Rohani que deixa a presidência após dois mandatos. Rohani já se exprimiu e felicitou "o povo pela escolha".

Actual chefe da Autoridade Judicial, Ebrahim Raïssi é próximo do líder supremo Ali Khamenei e esta vitória pode, a prazo, transformá-lo também no seu sucessor. O aiatola Ali Khamenei tem 82 anos, Raïssi tem 60.

Os resultados anunciados apontam que, em segundo lugar, o antigo comandante da Guarda Revolucionária, Mohsen Rezaï, recolhe 11,5% dos votos. Em terceiro lugar surge Abdolnasser Hemmati, antigo governador do Banco Central do Irão e o único moderado, com 8,3% dos votos e, em quarto lugar, Amirhosein Qazizadeh Hashemí, deputado e primeiro vice-presidente conservador do Parlamento com 3,4% dos votos. Os três homens também já reconheceram a vitória de Ebrahim Raïssi.

Foram também contabilizados mais de 14 % de votos brancos ou nulos. Cerca de 59,3 milhões de iranianos eram chamados às urnas esta sexta-feira e ainda não se conhece a taxa de participação eleitoral, mas a afluência teria sido baixa devido ao descontentamento social generalizado e à ausência de candidatos reformistas ou moderados de peso.

O resultado destas eleições não constitui nenhuma surpresa já que Ebrahim Raïssi surgia como favorito depois de os principais adversários terem sido afastados da corrida eleitoral. Além disso, a campanha eleitoral pouco mobilizou perante um descontentamento geral com a crise num país rico em hidrocarbonetos mas submetido a sanções. Muitos chegaram a apelar ao boicote das urnas, denunciando uma eleição ganha à partida pelo candidato próximo do líder supremo Ali Khamenei.

As eleições presidenciais são realizadas em simultâneo com as municipais e parciais de alguns membros do parlamento e da Assembleia de Peritos.

